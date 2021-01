Ariane Séguillon (Demain nous appartient) métamorphosée, elle partage des photos de sa nouvelle silhouette

Elle était superbe avant, elle l'est tout autant aujourd'hui. Son legging, son sweat à capuche et sa rage de vaincre ont suscité l'admiration. Parmi les commentaires, son célèbre fils Dorian - du duo de deep house Ofenbach - l'a comparée à Rocky Balboa, suggérant ces images pour l'affiche du quinzième volet de la saga. Vanessa Demouy, Linda Hardy et Mayel Elhajaoui - respectivement Rose Latour, Clémentine Doucet et Georges Caron dans Demain nous appartient - ont aussi tenu à féliciter Ariane Séguillon. "Mais non!!!!?!!!, s'est étonnée Julie Debazac, alias l'inimitable commissaire Jacob. P*tain, il faut que je m'y remette !"

Actuellement, l'intrigue se centre sur d'autres personnages du show. Christelle Moreno en a suffisamment bavé ces derniers mois en découvrant Laura, la fille qu'elle avait abandonné quand elle était plus jeune pour qu'elle finisse dans une secte, puis en ayant à gérer l'hospitalisation de Charlie Molina, qu'elle héberge depuis la mort de son père, à la suite d'une violente agression physique. Un jour, sans doute, Ariane Séguillon fera son retour dans la série. Et il est fort à parier que les téléspectateurs aient un peu de mal à la reconnaître...