Hector Langevin (Demain nous appartient) en couple : sa compagne mannequin est canon !

Jusqu'alors discret sur sa vie privée, Hector Langevin a annoncé une grande nouvelle : il est en couple. Le jeune comédien de 24 ans qui incarne Bart Vallorta dans Demain nous appartient présente même l'heureuse élue sur les réseaux sociaux. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que sa compagne est canon !

Ce lundi 25 janvier 2021, le beau Hector Langevin a partagé en story sur Instagram le post de sa douce. Il s'agit d'une photo du couple. Les amoureux s'affichent complices et souriants en sweat et doudoune chaude, avec la neige en décor de rêve. C'est à Andorre, au niveau des Pyrénées, entre la France et l'Espagne, que le comédien et sa chérie se sont retrouvés. "Regarder ensemble dans la même direction", lance la jeune femme en légende de cette belle photo.

Mais qui est celle qui partage la vie d'Hector Langevin ? Elle s'appelle Bérénice Derosi, est française d'origine italienne et polonaise, et évolue dans le milieu artistique également. En effet, à en croire sa biographie sur le réseau social, la jeune femme est mannequin, comédienne et même chroniqueuse dans l'émission The Live diffusée sur la plateforme Twitch... et présentée par Hector Langevin lui-même !