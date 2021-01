Linda Hardy blessée sur le tournage de Demain nous appartient : photo de son gros bobo

Linda Hardy a beau ne pas être cascadeuse, elle n'est pas à l'abri de quelques accidents sur les tournages de Demain nous appartient. Elle l'a prouvé dans la journée de mercredi 20 janvier 2021 en dévoilant une méchante blessure au visage. En effet, via sa story Instagram, la comédienne qui incarne Clémentine Doucet à l'écran a posté une photo de son oeil quelque peu amoché. En commentaire, elle explique : "Coup de caméra aujourd'hui. Ça m'a fait bien bobo. Je crois que je vais avoir un petit bleu demain".

Et elle n'avait pas tort ! Ce jeudi, son oeil, déjà bien gonflé, n'était pas en meilleur forme puisqu'un cocard s'est formé. "L'après incident de tournage hier", a-t-elle inscrit pour donner de ses nouvelles à travers un nouveau cliché (à découvrir dans notre diaporama).

Pas de quoi entacher la positivité de la jolie brune et ex-candidate à Danse avec les stars. Bien au contraire, blessure ou pas, c'est avec un plaisir non dissimulé qu'elle se rend chaque jour sur les plateaux de tournage de la fiction quotidienne de TF1 à Sète. Il faut dire que la maman d'Andréa en a été privé un temps. Souvenez-vous, après avoir été au coeur d'un grosse intrigue en 2019, son personnage a été mis de côté un temps. Linda Hardy aurait dû ensuite reprendre du service lors du premier semestre 2020 mais, confinement oblige, son retour a été reporté. Ce n'est finalement qu'en juin 2020 qu'elle a pu retrouver ses partenaires à l'écran pour une nouvelle intrigue diffusée en début du mois. Elle n'avait toutefois pas attendu ses répliques pour garder en tête son jeu d'actrice. "Aujourd'hui, elle n'est peut-être pas à l'image... mais j'ai endossé son costume en organisant mes séances de sport [Clémentine Doucet est professeur d'EPS au lycée Paul-Valery, NDLR]. On dit souvent que la réalité rejoint la fiction : là, c'est l'inverse !", s'était-elle amusée lors d'une interview pour Purepeople.