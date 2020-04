Linda Hardy, maman protectrice : "Andréa a une très grande sensibilité" (EXCLU)

Purepeople : Comment se passe le confinement avec Andréa, ton fils de 10 ans ?

Linda Hardy : Ça se passe super bien avec mon fiston. Je l'ai quatre jours avec moi, puis il part quatre jours chez son papa. Comme il dit, il va "chez moi papa" et "chez moi maman". Quand on est ensemble, c'est très sympa. Évidemment, je me sens moins seule, il y a plus de gaité dans la maison. Il fait ses cours à distance avec ses maîtresses pendant que je fais mes lives... chacun a sa routine ! Ensuite, je corrige les devoirs, je l'aide. On fait beaucoup de pâtisserie, de cuisine, de jeux de société. On a commencé à se faire découvrir des films l'un l'autre. Il m'a montré All Inclusive, avec Franck Dubosc et François-Xavier Demaison. Il a été bouleversé par E.T.

Comment vit-il la situation ?

Il s'adapte très bien. Mais forcément, cette période est difficile pour les enfants, même s'ils ont leurs copains au téléphone. Ce qui est le plus dur pour lui, c'est qu'il est très très sportif de nature. Il a au moins huit heures d'activités physiques par semaine, en dehors de l'école. Alors l'enfermement, c'est compliqué.

Pourquoi évites-tu de le montrer sur les réseaux sociaux ?

Exposer ses enfants, c'est le choix de chacun. Le jour où Andréa se montrera, où il aura par exemple son compte Instagram, c'est qu"il l'aura choisi. Cela signifiera qu'il aura eu mon autorisation et celle de son papa. À ce moment-là, il fera ce qu'il veut, sous notre contrôle bien sûr. Parce que les réseaux sociaux ont leurs limites... notamment, la violence dans les commentaires. Il a une très grande sensibilité, il est d'une gentillesse, d'une grande bienveillance alors à 10 ans, je n'ai pas envie qu'il y soit confronté aujourd'hui. D'ailleurs, son père est quelqu'un d'extrêmement discret. Il n'a pas envie d'exposer notre fils et je trouve ça tout à fait respectable.