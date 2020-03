Linda Hardy : Photo inédite de sa grossesse, cri d'amour à son fils Andrea

Dans la vie, il y a des dates qui marquent plus que d'autres. Linda Hardy n'oubliera jamais celle du 11 mars 2010, jour où elle a donné naissance à son premier enfant : Andrea. C'est pour fêter l'anniversaire de son fils adoré que l'ancienne reine de beauté a publié un tendre souvenir de sa grossesse, accompagné d'un texte vibrant. Ses fans ont d'abord pu découvrir une photo d'elle enceinte, le ventre très arrondi.

"Il y a 10 ans aujourd'hui tu me choisissais pour être ta maman. Tu me choisissais pour grandir à tes côtés, pour t'aimer, te chérir, te protéger et t'accompagner dans ce merveilleux chemin qu'est celui de la vie", commence Linda Hardy en légende de sa publication. "Tu as 10 ans aujourd'hui mon fils. 10 ans que j'apprends chaque jour à tes côtés, que je te regarde avec émotion grandir et je veux que tu saches que je suis tellement fière du merveilleux petit garçon que tu es. Tu es et resteras pour toujours ce qui m'est arrivé de mieux et de plus beau dans ma vie. Je t'aime de tout mon coeur mon Andrea", poursuit l'ex-candidate de Danse avec les stars (TF1).

"Comme tu dirais toi, avec ces expressions que tu aimes tant inventer (et en grand passionné de tennis que tu es) : "Chelem de tout mon coeur mon petit tigre" et merci à ton papa de m'avoir donné le plus merveilleux des petits bonhommes d'amour", conclut-elle, en précisant dans les hashtags ressentir pour son petit Andrea un "amour infini". Rappelons que l'identité du père du garçonnet reste encore inconnue. Après un mariage avec ce marchand d'art en 2008, ils ont accueilli ce petit garçon le 11 mars 2010. Elle est depuis divorcée.

Plutôt discrète sur sa vie de famille, Linda Hardy évoquait sa relation avec le petit Andrea et son père dans les pages de Gala en août dernier. "Avec son père, nous avons la chance de bien nous entendre. Il s'en occupe très bien aussi. (...) Je suis très contente d'avoir un petit garçon si bien dans sa peau", avait-elle confié. Une si belle complicité.