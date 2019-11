Linda Hardy et Clara Morgane complices, elles mettent fin aux rumeurs de conflit

Qui a parlé de rivalité entre Linda Hardy et Clara Morgane ? A en croire les récents posts Instagram des deux candidates de Danse avec les stars, tout va bien dans le meilleur des mondes. Alors qu'elles ont eu l'occasion de se réunir samedi dernier lors de la finale de la compétition - à l'issue de laquelle Sami El Gueddari et Fauve Hautot ont gagné - les deux femmes ont pris la pose ensemble. Un instant de complicité qu'a tout d'abord partagé Clara Morgane et accompagné d'un message qui ne manquera pas de faire taire les mauvaises langues.

"Malgré ce qu'a pu en dire la presse, @lindahardy_officiel et moi nous sommes toujours bien entendues. J'ai rencontré une gagnante, une artiste, une sublime femme ouverte d'esprit qui se bat au quotidien pour élever admirablement bien son fils. Je t'aime ma belle." Une jolie déclaration à laquelle a répondu la vedette de Demain nous appartient. "Magnifique Clara. Tu es et resteras l'une de mes plus jolies rencontres sur cette folle aventure. Moi aussi je t'aime ma belle. Tu es une femme magnifique" a-t-elle inscrit.

Mais que s'est-il passé pour que Linda Hardy et Clara Morgane en viennent à clarifier la situation sur leur amitié ? Leurs propos lors d'interviews interposées qui auraient été largement mal interprétés. L'actrice de 46 ans avait notamment laissé entendre que sa soit disant rivale n'avait pas été "bonne joueuse" après son élimination le 2 novembre dernier. Il faut dire que Clara Morgane avait reposté de multiples messages sur ses réseaux sociaux, lesquels se désolaient de son élimination "injuste".

Mais ce prétendu conflit est désormais terminé et leurs fans en sont d'ailleurs ravis. "Magnifique duo", "Un 10 pour toutes les deux", "Je vous aime toutes les deux", "J'espère que votre belle amitié va durer très longtemps" lit-on dans leur fil de commentaires.