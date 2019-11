Danse avec les stars 2019 : En pleurs, Fauve Hautot remercie Sami El Gueddari

Grande gagnante de Danse avec les stars saison 10, Fauve Hautot a créé un lien très fort avec son partenaire Sami El Gueddari. Pendant le prime du 23 novembre 2019, on a vu la danseuse de 33 ans faire une véritable déclaration au nageur français avec lequel elle a décroché une nouvelle fois le trophée du concours de danse. Très émue, elle lui déclare : "Merci de m'avoir fait passer une si belle saison. (...) Après 10 ans comme danseuse et juge, tu es arrivé au bon moment dans ma vie (...) C'est rare de rencontrer des gens comme toi Sami, si gentil, aussi bienveillant et positif, jamais une critique, cela fait du bien."

Voilà, c'est fini...

Admirative de la force mentale et physique du sportif, elle lui confie qu'il lui a appris beaucoup de choses tout au long des répétitions : "Ce que je retiens de toi, c'est que tout est possible et le positivisme de tous les instants." Après avoir dansé un quickstep sur le tube des Black Eyed Peas Hey Mama, le couple a fait une chorégraphie freestyle sur le titre Voilà c'est fini de Jean-Louis Aubert.

En larmes pendant le show, Fauve a vécu une magnifique aventure aux côtés de Sami El Gueddari. Il remportent la compétition avec 62% des voix. C'est la seconde fois que Fauve Hautot remporte Danse avec les stars. Sa première victoire avait été pendant la troisième saison alors qu'elle avait pour partenaire Emmanuel Moire. Elle a également été membre du jury des saisons 6 à 8.