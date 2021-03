Ariane Séguillon (Demain nous appartient) victime d'une terrible roublardise : "Une plainte a été déposée"

Sa nouvelle silhouette, elle l'a obtenue en suant à grosses gouttes. Mais Ariane Séguillon a constaté avec effroi que cette transformation n'avait pas inspiré que des personnes bien intentionnées. Comme elle l'a indiqué sur son compte Instagram, une obscure marque de produits minceur a utilisé son image pour venter les mérites de ses techniques d'amincissement. "Ils utilisent mon identité pour une publicité mensongère, dénonce la comédienne, star de la série Demain nous appartient. Une plainte a été déposée. Merci de bloquer cette personne et surtout de ne pas croire à ce genre de conneries."

Il faut dire que cette usurpation d'identité était relativement grossière... et pas très discrète ! La marque avait pris grand soin de tagger Ariane Séguillon sur son post, ce qui signifie qu'elle a été très vite au courant de cette manigance. "Je ne sais pas comment expliquer mes changements, mais je suis passé de 160 livres à 121 livres en 19 jours, et je ne passe pas beaucoup de temps à faire de l'exercice tous les jours" indiquait la publicité. Ce qui est faux, mais tellement faux. Depuis des mois, l'actrice partage son quotidien sur les réseaux sociaux, dont sa routine sportive plutôt intense !

Ils me demandent quel est mon secret. Il n'y en a pas...

Ariane Séguillon n'a pas fait appel au plus célèbre coach de France, Clémentine Doucet, le personnage de Linda Hardy dans Demain nous appartient. Elle a en revanche fait appel à un autre professionnel en la matière, un certain Jérome Narcisse, passionné de sports de combat et d'entretien physique général. "Ma perte de poids récente a été énormément commentée sur les réseaux sociaux, expliquait-elle dans les colonnes du magazine Paris Match. Je reçois des centaines de messages de femmes et de quelques hommes qui souffrent, ne supportent plus leur corps, et me demandent quel est mon secret. Il n'y en a pas... On doit se soigner à l'aide d'un thérapeute et apprendre à s'aimer."

L'interprète de Christelle Moreno est devenue boulimique le jour où son frère lui a annoncé qu'il était atteint d'un cancer. Elle mène, depuis, une rude bataille contre la nourriture. Une véritable drogue qu'il faut apprendre à dompter. Et ce, sans recette miracle...