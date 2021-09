Ariane Séguillon et la mort de son frère : poignant hommage pour un jour spécial

Il y a certaines dates plus difficiles à vivre que d'autres. Le 1er septembre est l'une d'entre elles pour Ariane Séguillon. Il s'agit de l'anniversaire de son petit frère Benjamin. Un anniversaire qu'elle ne peut malheureusement plus fêter, lui qui est décédé il y a trois ans, emporté par un cancer.

La comédienne de Demain nous appartient vit depuis avec la douleur de son absence. Sur Instagram, elle lui a rendu un poignant hommage, signe qu'il est toujours aussi présent dans sa mémoire. "Bon anniversaire mon Frère, mon Benbin. Je n'oublie pas ce fameux 1er septembre ou tu as vu le jour 2 mois en avance, et oui tu ne faisais jamais comme tout le monde et 9 mois devait déjà te sembler beaucoup trop long avec ta patience légendaire. Tu me manques particulièrement en ce moment où les choses sont si extraordinaires pour moi et si difficiles à la fois. Je t'entends me dire garde le : 'extraordinaire', le reste suivra... Je t'aime mon frère et t'imagine heureux là haut d'avoir retrouvé notre Patrick qui te donne des nouvelles de notre belle et grande famille. (J'ai choisi une photo cette fois avec mon Dodo que tu admirais et aimais temps). J'ai de la chance d'avoir eu et d'avoir un frère comme toi...", a-t-elle légendé avec émotion sous une photo de Benjamin et son fils Dorian (26 ans).