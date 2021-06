Ariane Séguillon, son célèbre fils Dorian est en couple : sa chérie est une bombe

Il y a déjà vingt-sept ans, la vie d'Ariane Séguillon a été bouleversée par la naissance de son fils Dorian. Si pour la comédienne, il est toujours son bébé, le garçon est bel et bien devenu un homme accompli. Dorian poursuit d'ailleurs une carrière à succès dans la musique avec le duo Ofenbach qu'il forme avec son ami César. Côté coeur, le beau blond n'est pas à plaindre non plus puisqu'il file le parfait amour avec une certaine Diane.

Ensemble, ils forment un couple depuis un an déjà et c'est le 16 octobre 2020 qu'ils ont célébré leur anniversaire. "Un an avec l'amour de ma vie. Tellement reconnaissant de t'avoir mon soleil. Merci d'exister", écrivait le DJ sur Instagram avec beaucoup de tendresse.

En autant de temps, la famille de Dorian a forcément eu l'occasion de rencontrer la jolie jeune femme. Et force est de constater que cette dernière a tout simplement été validée ! Lundi 15 juin 2021, Ariane Séguillon a même eu l'opportunité de partager un bon déjeuner ensoleillé avec son fils et sa chérie comme elle l'a révélé en story Instagram (voir diapo).

Les plus curieux seront toutefois déçus car, bien qu'elle apparaisse très régulièrement sur les réseaux sociaux de son homme, Diane se montre encore très secrète. En effet, difficile de savoir ce qu'elle fait dans la vie, bien qu'elle ait tout d'une top model professionnel, multipliant les shootings photos pour diverses occasions.