Ariane Séguillon : Belle déclaration à Dorian mais journée "difficile" pour son anniversaire

Le 7 juin est une date spéciale pour Ariane Séguillon. Il y a vingt-sept ans, l'actrice qui incarne Christelle Moreno dans Demain nous appartient (TF1) a donné naissance à son fils Dorian. Ce lundi, elle a donc souhaité lui faire une belle déclaration pour son anniversaire.

Ariane Séguillon a tout d'abord posté deux photos. Sur la première, Dorian était beaucoup plus jeune et sa maman s'apprêtait à lui lire une histoire. Sur la seconde, on peut admirer le membre d'Ofenbach sur scène devant une foule, de profil, une guitare à la main. "Je pense que je t'ai déjà tout dit, tu es ma fierté, mon bonheur. Mon amour est incommensurablement indéfinissable tant il est immense. Tu as toujours eu une grosse personnalité, une grande indépendance même petit où tu passais déjà des heures dans ta chambre à faire tes films et tes villages Playmobil. Et plus tard des heures sur ta guitare, ta créativité et ta singularité m'ont toujours impressionnée et malgré une grande timidité paradoxalement, tu n'as jamais eu peur de rien ni du regard des autres. Je t'aime et te souhaite un merveilleux anniversaire, que ta vie soit extraordinairement heureuse puisque c'est la seule chose qui compte vraiment. BON ANNIVERSAIRE mon fils", peut-on lire en légende de la publication.