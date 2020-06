Ariane Séguillon (Demain nous appartient) triste hommage à son frère décédé

Ce jeudi 18 juin 2020 est une journée difficile pour Ariane Séguillon. L'actrice de Demain nous appartient, qui incarne Christelle Moreno, a vécu un drame familial il y a deux ans. Elle a donc tenu à saluer, sur Instagram, la mémoire de l'être cher qu'elle a perdu.

Le 18 juin 2018, l'actrice de la célèbre série de TF1 - qui est en couple - a dû faire face au décès de son frère Benjamin, mort d'un cancer. En cette triste date d'anniversaire, Ariane Séguillon a tenu à lui rendre un vibrant hommage sur Instagram. Elle a partagé une photo d'enfance de son regretté frère, puis une seconde sur laquelle elle apparaît à ses côtés, bien des années plus tard. "Voilà nous sommes le 18, je cherche mes mots, je te cherche toujours auprès de moi. Le temps le temps le temps, le mot que tout le monde me répète en boucle. Et si moi je ne veux pas le temps ? Si moi je veux continuer à te ressentir auprès de moi vivant ? Si je veux continuer à rire, à discuter, à faire la fête et à faire n'importe quoi avec toi ? Le temps ne m'enlèvera pas mon frère, mon complice, mon ami à jamais. Je suis le souffle que tu n'as plus, je suis la vie qui t'a quitté, je suis le rire qui s'est tu, je suis la folie qui s'est envolée. Je t'aime mon Benbin et deux ans c'est rien", a-t-elle écrit en légende de sa publication. Un post qui a beaucoup ému ses abonnés.