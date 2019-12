Ariel Winter célibataire ? L'actrice grillée dans les bras du héros de Dumplin'

Un de perdu, dix de retrouvés ! Ariel Winter, qui se remet à peine de sa rupture avec Levi Meaden, a été aperçue en charmante compagnie, le 12 décembre 2019. Alors qu'elle traînait au club Delilah de Los Angeles avec un groupe d'amis, l'héroïne de la série Modern Family s'est agrippée au cou de l'un d'entre eux : un certain Luke Benward, que vous connaissez sans doute très bien puisqu'il est apparu très récemment dans la production Netflix Dumplin' – avec Jennifer Aniston et Danielle Macdonald. Histoire d'amour ou d'amitié ? Le doute aurait pu persister si le jeune homme n'avait pas positionné sa main extrêmement bas, sur le dos de sa complice. Ah, ces jeunes !

On l'a tant vue grandir à l'écran qu'on l'oublierait presque. Mais Ariel Winter est désormais une jeune femme de 21 ans et connaît toutes les affres liées à l'âge adulte... dont les peines de coeur. Pendant trois ans, la belle actrice a été en couple avec l'un de ses confrères, Levi Meaden, apparu dans les séries TV The Killing et Olympus, ou encore dans le film La planète des singes : Suprématie. Mais l'amour est parfois fugace, et Ariel Winter a finalement décidé, en octobre 2019, qu'elle ne fonderait pas sa Modern Family à elle avec lui.

Ariel Winter et Levi Meaden, la rupture surprise

En privé comme sur les tapis rouges, les tourtereaux semblaient pourtant plus complices qu'au premier jour. Mais ça, c'était avant qu'Ariel Winter ne vienne confirmer les soupçons déjà grandissants de rupture – puisqu'elle avait été repérée avec un autre homme. "Merci de m'aimer et de me laisser t'aimer tous les jours. Tu es merveilleux à tous les niveaux et je ne pourrais pas me sentir plus chanceuse, déclarait-elle peu de temps auparavant sur les réseaux sociaux. Tu me rends plus heureuse que je n'aurais pu l'imaginer. Ma moitié, mon tout, ma maison." Le déménagement a eu lieu plus vite que prévu...