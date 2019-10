Ariel Winter et Levi Meaden séparés : rupture après 3 ans d'amour

Les histoires d'amour finissent mal en général et ce n'est pas Ariel Winter qui nous dira le contraire. Nos confrères d'Us Weekly nous annoncent en effet que la jeune actrice de 21 ans vient de se séparer de son compagnon, le comédien canadien Levi Meaden, âgé de 32 ans. C'est donc une page qui se tourne pour l'ex-couple qui se fréquentait depuis 2016 et posait régulièrement ensemble en soirée. Depuis 3 ans, les amoureux ne manquaient jamais de s'embrasser langoureusement sur les différents tapis rouges de Los Angeles.

Sur les réseaux sociaux aussi c'était l'amour au grand jour pour Ariel et Levi qui partageaient de grandes déclarations en légende de leurs photos. Il y a tout juste un an, la comédienne écrivait : "Merci de m'aimer et de me laisser t'aimer tous les jours. Tu es merveilleux à tous les niveaux et je ne pourrais pas me sentir plus chanceuse. Tu me rends plus heureuse que je n'aurais pu l'imaginer. Ma moitié en tout, ma maison...". Une effusion de sentiments qui semble maintenant bien loin après l'annonce de leur séparation...

Le couple n'avait pas été photographié ensemble depuis le mois d'août et la belle brune avait même été repérée au restaurant avec un mystérieux inconnu début octobre. Heureusement, pour passer à autre chose, Ariel Winter peut se consacrer à son job, puisqu'elle est actuellement en train de tourner la onzième (et ultime!) saison de Modern Family. De son côté, Levi Meaden, que l'on a pu voir dans les séries The Killing et Aftermath, n'a pas de futur projet annoncé.