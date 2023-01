Arielle Dombasle, mini-jupe et corset dans la neige à l'Alpe d'Huez : "Mais je ne connais pas la montagne !"

Pour découvrir le gratin de la comédie française avant tout le monde, il faut se rendre, tous les ans, à l'Alpe d'Huez. La tradition le veut et l'exige ! Et ça tombe bien : la 26e édition du Festival international du film de comédie de l'Alpe d'Huez a lancé les hostilités le lundi 16 janvier 2023 avec, en guise de film d'ouverture, le très attendu Alibi.com 2 de Philippe Lacheau. Pour venir présenter ce long-métrage inédit, le réalisateur et comédien était entouré de sa compagne Elodie Fontan, évidemment, ainsi que de ses confrères et amis, membres de la Bande à Fifi, Tarek Boudali, Julien Arruti, Reem Kherici... mais aussi des nouveaux membres de l'aventure.

Dans Alibi.com 2, Greg demande Flo en mariage. Mais il n'assume ni son père ni sa mère et il décide, malgré ses belles promesses et la fermeture de son agence, de monter une dernière arnaque. Dans le rôle du papa filou, on retrouve un brillantissime Gérard Jugnot. La maman, héroïne de films de charme, c'est Arielle Dombasle qui la campe. Voilà qui explique que l'actrice ait fait le déplacement jusqu'à l'Alpe d'Huez... malgré le fait qu'elle ne soit pas une grande habituée des stations de ski, des grosses combinaisons ni des moufles en cachemire.

Je ne suis pas du tout équipée !

Le 16 janvier, au photocall comme lors de la présentation du film, dans la Grande salle du Palais, Arielle Dombasle s'est joint à l'équipe d'Alibi.com 2, non pas en doudoune, mais en mini-jupe et corset. "Mais je ne connais pas la montagne, je suis mexicaine, a rappelé l'épouse de Bernard-Henri Lévy à Purepeople. Je suis allée à Avoriaz il y a quinze ans et puis c'est tout. Je n'ai pas d'expérience de la neige. J'ai été élevée sous les tropiques. Je ne suis pas du tout équipée. Enfin, j'ai ça, bon... des boots un peu gothiques. Des gants... et l'écharpe, je l'ai oubliée !" Qu'importe la tenue, c'est la prestation d'Arielle Dombasle qui compte. Pour pouvoir l'apprécier sur grand écran, auprès de son ex-mari fictif Gérard Jugnot, rendez-vous au cinéma le 8 février 2023.