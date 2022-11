Arielle Dombasle folle d'amour dans les bras de Bernard-Henri Lévy, Yann Moix s'affiche avec sa jeune compagne

Le septième art ne brille pas qu'au Maroc, à l'occasion du Festival International du film de Marrakech. Le lundi 14 novembre 2022, la ville de Paris a reçu l'avant-première du film Aucun ours, de Jafar Panahi - Taxi Téhéran, Ceci n'est pas un film -, organisée au cinéma Le Balzac, situé dans le 8e arrondissement. Pour assister à la projection de ce drame iranien, qui sortira très prochainement en France, le 23 novembre 2022, de nombreuses personnes se sont retrouvées dans la salle, confortablement installés sur leurs sièges rouges.

L'intrigue du film Aucun ours se déroule dans un village iranien proche de la frontière. Un metteur en scène est témoin d'une histoire d'amour tandis qu'il en filme une autre. Et un couple d'amoureux est justement venu applaudir l'avant-première française du long-métrage, c'est Arielle Dombasle et son époux de toujours, Bernard-Henri Lévy. Mais ils n'étaient pas seuls, évidemment, la liste des invités étant bien longue ce soir-là. Les tourtereaux ont ainsi croisé Aurore Clément et son mari Dean Tavoularis, Alain Madelin, Marek Halter, Marianne Weitzmann, Farida Khelfa, Ali Mahdavi, Daniel Lauclair, Yann Moix et sa jeune compagne Akiko Suwanai ainsi que Jean-Pierre Kalfon.

Arielle Dombasle et Bernard-Henri Lévy, couple miraculé

In love depuis des années, mariés depuis l'année 1993, Arielle Dombasle et Bernard-Henri Lévy restent unis et fous d'amour malgré les quelques bâtons qui ont essayé de s'insérer dans les roues de leur carrosse. Alors qu'il devait dire "oui" à sa chère et tendre, à Saint-Paul-de-Vence il y a vingt-neuf ans, l'écrivain et philosophe avait failli rester bloqué en Bosnie-Herzégovine, à Sarajevo, alors que la ville était en état de siège. "Le pont aérien était totalement interrompu, expliquait-il sur le plateau de l'émission Le Divan. J'ai réussi à arriver à mon mariage avec un avion de l'ONU. Et c'est vrai que miraculeusement - je ne crois pas en Dieu mais là il m'arrive d'y croire - le 18 juin 1993 le pont aérien a été rétabli, l'espace d'un vol ou deux et j'ai profité d'un de ses vols." Se faire une toile en amoureux, voilà qui semble désormais si simple...