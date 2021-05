Yann Moix pas attiré par les femmes de plus de 50 ans : il confirme mais ne "cherche pas les jeunettes"

On ne compte plus les sorties publiques pointées du doigt de Yann Moix. Il y en a une qui a particulièrement marqué les esprits en 2019. À l'époque, l'ex-polémiste de On n'est pas couché et actuel chroniqueur dans Balance ton post s'était confié sur les femmes... et leur âge. Souvenez-vous, dans les pages de Marie-Claire, il déclarait ne pas être attiré par les plus de 50 ans. "Je trouve ça trop vieux. Quand j'en aurai 60, j'en serai capable. 50 ans me paraîtra alors jeune (...). Je préfère le corps des femmes jeunes, c'est tout. Point. Je ne vais pas vous mentir. Un corps de femme de 25 ans, c'est extraordinaire", lâchait-il sans tabou.

Des propos qui avaient vite fait le tour des médias et des réseaux et qui avaient été jugés peu élégants. Valérie Damidot, Enora Malagré ou encore Marina Foïs n'avaient d'ailleurs pas manqué de réagir sur Twitter. "Plus que 1 an et 14 jours pour coucher avec Yann Moix. #Inchallah ça se fait", avait par exemple drôlement ironisé la comédienne.

Deux ans plus tard, alors qu'il publie le deuxième tome de son autobiographie intitulé Reims, Yann Moix campe-t-il toujours sur ses positions ? Nos confrères de Paris Match lui ont posé la question lors d'une interview et l'écrivain est apparu un peu plus modéré sur le sujet, réaffirmant malgré tout ses goûts. "C'était évidemment psychanalytique... Il y a des femmes de 50, 60 ans magnifiques, mais personne ne peut nier que le physique est plus agréable à 25 ans. Je ne cherche pas pour autant les jeunettes, une différence de dix ans me paraît idéale", a-t-il expliqué. Voilà qui est dit.

L'interview intégrale de Yann Moix est à retrouver en intégralité dans le nouveau numéro de Paris Match, paru ce jeudi 20 mai 2021.