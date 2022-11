Bernard Henri Lévy et Arielle Dombasle : leur mariage relève du miracle, "je ne crois pas en Dieu mais là..."

Elle est souvent considérée comme totalement délurée tandis qu'il est discret et adopte souvent un visage froid, impassible et fermé. Parfaits opposés que tout semble attirer, Bernard Henri-Lévy et Arielle Dombasle forment un couple des plus solides depuis 1993, année de leur mariage. Une union qui n'aurait néanmoins jamais dû se faire comme l'expliquait l'écrivain-philosophe sur le plateau du Divan sur France 3 en 2015.

Fan des élucubrations de son épouse et de sa personnalité haute en couleurs, l'auteur avait en effet failli poser un lapin à sa dulcinée le jour de leur mariage. Un drame évité de justesse selon Bernard Henri-Levy qui se souvenait avec émotion de cette journée qui aurait pu avoir une issue dramatique. Bloqué en Bosnie-Herzégovine à Sarajevo qui était alors en état de siège, l'écrivain ne pouvait plus bouger de cette ville et se rendre à son mariage célébré à Saint-Paul-de-Vence en France. "Le pont aérien était totalement interrompu" racontait-il.

Stressé de perdre la femme de sa vie, il aurait alors été touché par un miracle inattendu. "J'ai réussi à arriver à mon mariage avec un avion de l'ONU. Et c'est vrai que miraculeusement - je ne crois pas en Dieu mais là il m'arrive d'y croire - le 18 juin 1993 le pont aérien a été rétabli, l'espace d'un vol ou deux et j'ai profité d'un de ses vols." a-t-il confié. "Extrêmement" heureux avec la jolie blonde qui était devenue sa muse dans la pièce Le Jugement Dernier (1992) et le film Le Jour et la Nuit (1997), il assure même vivre "un coup de foudre permanent depuis maintenant bien des années.".

Avant son union avec BHL, Arielle Dombasle avait été mariée à Paul Albou en décembre 1976, un dentiste qui avait trente-deux ans de plus qu'elle. Ils ont divorcé en 1985. Interrogée par Marc-Olivier Fogiel dans son émission Le Divan, en 2017, elle déclarait : "Je me dis que c'est étrange parce que ça a été le premier homme de ma vie. Ce médecin, qui était un playboy très très connu. Et qui a eu entre ses bras les plus belles femmes du monde. Et moi, je voulais absolument le conquérir. J'étais comme une sorte de Lolita."

De son côté, l'écrivain a été marié à l'ancienne mannequin Isabelle Doutrelugine dans les années 1970. De leur union est née une fille, Justine, le 27 septembre 1974. Il fut ensuite avec l'éditrice Sylvie Bouscasse en 1980. Ils deviennent parents d'un fils prénommé Antonin la même année.