Justine Lévy en couple avec Patrick Mille : "Il l'équilibre énormément"

Justine Lévy aurait pu publier un livre réponse pour contrer les attaques de son ex-mari, Raphaël Enthoven, qui avait clashé une grande partie de son entourage l'an dernier dans Le temps gagné ; à l'exception de Carla Bruni, une autre ex avec qui il s'était mis en couple, mettant fin à son mariage avec Justine. Mais non, c'est avec un livre sur la mère du poète Antonin Artaud qu'elle revient. Sereine, elle préfère sans doute profiter de sa vie et de son couple, qu'elle forme avec un acteur.

A 47 ans, Justine Lévy vit une belle histoire d'amour avec Patrick Mille. "Patrick est un extraverti, plein de vitalité. Il chante, danse, s'amuse. Il l'équilibre énormément, tout en étant très fier d'elle. La dynamique du couple fonctionne parfaitement", confie ainsi une amie du couple dans les pages du journal Libération, dans les kiosques ce 9 septembre. Déjà, en 2015, Justine Lévy évoquait elle-même les atomes crochus qui avaient fait qu'elle était tombée amoureuse de son mari. "Patrick, je l'ai peut-être choisi pour ça, pour notre envie commune de rire même quand il n'y a rien de marrant, même quand c'est pas drôle", disait-elle dans les pages de Marie Claire.

L'acteur de 51 ans, qui incarnait le personnage loufoque de Chico dans une série de sketchs mais que l'on a aussi pu voir dans la série Ils étaient dix ou cinéma dans Going to Brazil, a déjà eu l'occasion de travailler avec sa femme. En effet, en 2012, il réalisait son premier film en adaptant Mauvaise fille, un livre de Justine Lévy. Le couple, qui se met volontiers en scène sur Instagram grâce à des photos de leur quotidien, a aussi prolongé la fusion par la naissance de deux enfants : Suzanne et Lucien. "Le jour où j'ai compris qu'ils n'étaient pas à moi, ça a été un choc (...) Ils sont gentils. Ils me font croire qu'ils ne vont pas partir", ajoute la fille de Bernard-Henri Lévy dans Libé.