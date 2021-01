Arielle Dombasle : Son premier mariage raté avec un dentiste plus vieux qu'elle...

Devant la caméra comme dans la vie, Arielle Dombasle aime jouer les amoureuses. La touche-à-tout du show business partage une belle histoire avec Bernard-Henri Lévy qui a donné lieu à un mariage en 1993. Avant cela, elle avait été mariée une première fois.

En décembre 1976, Arielle Dombasle se marie à Paul Albou, un dentiste qui a alors trente-deux ans de plus qu'elle ! Mais le couple divorcera en 1985. Interrogée sur sa vie sentimentale pour Marc-Olivier Fogiel dans son émission Le Divan, en 2017, elle déclarait alors : "Je me dis que c'est étrange parce que ça a été le premier homme de ma vie. Ce médecin, qui était un playboy très très connu. Et qui a eu entre ses bras les plus belles femmes du monde. Et moi, je voulais absolument le conquérir. J'étais comme une sorte de Lolita. On vivait dans un énorme appartement place de l'Étoile, où il faisait tellement froid que l'on brûlait les meubles en hiver. C'était vraiment n'importe quoi." Est-ce le flambeur derrière l'identité de l'homme qu'elle avait un jour décrit comme l'ayant ruinée dont elle était très amoureuse ?

Cette relation amoureuse a valu à Arielle Dombasle de se fâcher avec son père, sans doute mécontent de voir sa fille mariée à un homme beaucoup plus vieux. C'est ce qu'elle avait confié en 2014 à Alessandra Sublet lorsqu'elle était retournée avec elle sur ses terres mexicaines. Avec Paul Albou, tout comme comme avec BHL, la star n'a jamais eu d'enfants et cela lui convient très bien.

Aujourd'hui, la pensionnaire régulière des Grosses Têtes sur RTL est heureuse dans les bras du philosophe. Un second mariage qu'elle compte bien faire tenir jusqu'au bout. "Un miracle auquel je tiens plus que tout", jure-t-elle selon des propos rapportés par le magazine Télé Star.

