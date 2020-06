Arielle Dombasle a toujours du désir charnel pour BHL : "Il m'éblouit..."

De retour avec un nouveau disque intitulé Empire, Arielle Dombasle s'est lancée dans un marathon promotionnel au cours duquel elle distille ses confidences. La star a ainsi évoqué le couple phare qu'elle forme avec le philosophe Bernard-Henri Lévy. Entre eux, c'est toujours l'amour fou !

Interrogée par Gala sur le désir qu'elle continue de porter à son deuxième mari - elle a été mariée de 1976 à 1985 à Paul Albou -, Arielle Dombasle a tenté d'expliquer ce qui continuait de faire vibrer la corde sensible chez elle. "Il m'éblouit et il m'échappe toujours. Et puis, vous savez, je pars vraiment dans l'existence avec l'idée que rien n'est jamais acquis. Tous les rapports humains sont fragiles, comme du cristal. Un seul mot peut vous assassiner à tout jamais, une maladresse peut avoir des conséquences terribles. Alors, le côté 'on vit ensemble, du coup, on se permet de tout partager, de grogner, d'être désagréable, punitif', ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse. Je ne vais pas là-dedans. Mais je crois qu'il faut être amoureux de l'amour pour cela. Bernard-Henri et moi le sommes", a-t-elle confié.

Dans les pages du Journal du dimanche, le 26 avril, elle évoquait déjà la passion amoureuse et sexuelle qu'elle entretient avec son époux. Ainsi, malgré le temps qui passe, elle fait en sorte de toujours rester désirable. "Je pars du principe que rien n'est acquis en amour. Il faut toujours éblouir, surprendre et se faire désirer", confiait-elle.

Arielle Dombasle, qui qualifie BHL d'"être de révolte et d'intranquillité absolue", assure que son mariage sera quoi quoi qu'il arrive le dernier. Avoir dit oui à son mari, c'était pour la vie ! "C'est quelque chose qui était au poste de commande de mon coeur, de mon âme. Je voulais un amour immense et infini. Je n'aurais pas voulu autre chose", a-t-elle ajouté. Et pourtant, cette belle histoire de coeur n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. On se souvient notamment des rumeurs entourant une supposée amourette entre Bernard-Henri Lévy et Daphné Guinness, forçant la star à réagir à ce "pur poison".