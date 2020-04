Arielle Dombasle confinée avec Bernard-Henri Levy : détails sur leur intimité

Interviewée par le Journal du dimanche le 26 avril 2020, Arielle Dombasle a dévoilé ses petites astuces pour rester fraîche et pimpante pour son mari pendant le confinement. Première impératif, prendre soin de soi et ne pas traîner toute la journée dans de vulgaires pyjamas ou peignoirs difformes. "Je pars du principe que rien n'est acquis en amour. Il faut toujours éblouir, surprendre et se faire désirer. Alors je ne vais pas traînailler en pyjama..." a-t-elle expliqué.

Bernard-Henri est un grand voyageur

Restée à Paris avec son époux Bernard-Henri Levy "par solidarité", Arielle Dombasle a confié toute l'admiration qu'elle éprouve envers son époux : "Bernard-Henri est certes un grand voyageur, aventurier et conquérant, toujours par monts et par vaux, mais cela ne change guère pour lui car un écrivain est toujours à son bureau." Un quotidien empreint de liberté, de prose et de légèreté pour ces deux époux habitués à se vouvoyer depuis leur rencontre : " Sans enfants, nous menons une vie privilégiée d'amoureux et nos conversations sont infinies. C'est voluptueux."

Autre impératif pour la comédienne et chanteuse, ne pas faire l'impasse sur les bonnes habitudes et sur l'hygiène en temps de confinement. Elle ad'ailleurs confié se lever tôt et prendre "deux ou trois bains par jour ". Et pour rester une dame du monde, Arielle pense également à affiner sa culture aussi bien littéraire, musicale que cinématographique. Elle songe à se remettre au piano, à relire la Théogonie d'Hésiode, "pour tout savoir de la mythologie grecque" et à dévorer quelques séries sur Netflix. Enfin, Arielle compte revoir quelques leçons de géographie afin de "connaître le nom de tous les fleuves ". Qui dit mieux ?

