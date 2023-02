Arthur se lance dans l'hôtellerie de luxe et achète un palace historique de Saint-Tropez

Connu jusqu'à présent pour ses rôles d'animateur et de producteur dans les émissions Les enfants de la télé ou encore Vendredi tout est permis !, Arthur semble avoir choisi une étonnante reconversion, celle d'investisseur immobilier. L'époux de Mareva Galanter vient en effet d'acquérir un sublime hôtel à Saint-Tropez, le Mas Bellevue. Interviewée par les journalistes de Var Matin, l'ancienne propriétaire Odette Jacquet a ainsi expliqué avoir vendu sa demeure hôtelière à Jacques Essebag, plus connu sous le prénom d'Arthur, et à la famille Pariente (fondateurs de la marque Naf Naf).

"Il y avait plein de monde au portail depuis des années pour faire l'affaire du siècle !" s'est amusée Odette Jacquet, "J'aurais aimé ne jamais vendre, mais c'est à eux que j'ai dit oui. J'ai fait ici tout ce que je pouvais faire, alors pourquoi ne pas passer le relais ? Arthur et les Pariente sont fort sympathiques et ont la capacité de monter en gamme pour faire de l'hôtel une merveille, exactement ce que j'aurais fait si j'en avais les moyens. Mais que voulez-vous, ce n'est pas à 74 ans que les banques vont me prêter de l'argent pour cela. Alors ce sont eux qui vont accomplir le rêve qui m'était cher !" Elle leur confiera définitivement les clés de l'établissement en mars 2023.

Un petit deux étoiles seulement

Très attachée à cette maison familiale, elle précise l'origine du Mas Bellevue : "C'est mon grand-père maternel qui a acheté le terrain. Un vignoble à l'époque, J'ai hérité très jeune, ç 5 ans, lorsque maman est décédée. Comme mon père avait une entreprise de maçonnerie, il s'est dit : "On va faire une grande maison !" Puis ce sont une quinzaine de chambres qui ont vu le jour pour de la location avant de devenir un hôtel doté d'une vingtaine de chambres en 1970. Un petit deux étoiles seulement, mais à l'époque, même les gens riches aimaient ce côté authentique et dépaysant".