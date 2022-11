Arthur papa : rare photo de son fils Aaron, 13 ans, qui fête son anniversaire à l'autre bout du monde !

Je ne souhaite pas imposer à mes enfants ce qu'ils vont faire plus tard

Les enfants d'Arthur sont encore jeunes et il est difficile de savoir si l'un ou l'autre prendra sa relève, tôt ou tard, à la télévision. "J'aimerais qu'ils aient la flamme, où moi à l'époque on appelait ça la niaque, racontait-il à Julie Obispo sur les ondes de AirZen Radio. Je ne connais personne autour de moi qui a fait le métier que ses parents souhaitaient pour lui. Mes parents voulaient que je sois comptable, c'est raté. Je ne souhaite pas imposer à mes enfants ce qu'ils vont faire plus tard mais je veux qu'ils le fassent bien et qu'ils soient heureux de le faire. Quoi qu'ils fassent, il faut qu'ils le fassent avec envie et passion." Si un jour Samuel, Aaron ou Manava se lance dans la télévision, le monde entier découvrira, enfin, l'un des visages si longtemps conservé secret par papa...