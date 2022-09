Arthur papa comblé : il dévoile une rare photo de son fils Aaron qui a bien grandi

Aaron est le fils de la créatrice de Caroline Nielsen qui est aussi l'ex de Patrick Bruel et avec laquelle Arthur a été en couple de 2009 à 2012.

Je suis un papa poule, collant, qui bave sur les joues de ses enfants

Père de trois enfants dont Samuel Essebag (25 ans), né de sa relation passée avec Léa Vigny, sa compagne dans les années 1990, Arthur semble vouloir effacer les erreurs du passé comme il l'a confié dans une interview à Paris Match en 2015 : "Pendant longtemps, j'ai cru que mon bonheur passait par la réussite. Et puis, je me suis réveillé, je ne voyais pas grandir mes enfants. Ma vie est désormais organisée en fonction du moment que je vais passer avec eux, qui vivent dans deux pays différents. Ils sont ma colonne vertébrale", a-t-il dit. Et d'ajouter : "Je suis un papa poule, collant, qui bave sur les joues de ses enfants. Je profite du temps présent avec eux et cela me fait du bien."

Plus récemment, le 29 juin 2022 sur AirZen Radio, l'ex d'Estelle Lefébure s'était livré comme jamais sur sa vie de famille : "Je suis père de famille, mes angoisses sont liées à mes enfants, au monde qu'on va leur laisser. Quand je rentre chez moi, je fais des blagues foireuses à mes enfants, tout le temps (...) Ma passion, c'est lire des blagues Carambar à ma fille de 7 ans qui me regarde comme un extraterrestre, c'est lui raconter des histoires avant de dormir qui n'ont ni queue ni tête et qui finissent dans l'espace. C'est ça mon truc !"