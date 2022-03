Ashleigh Barty : Retraite surprise à seulement 25 ans, la numéro 1 mondiale s'explique en vidéo

C'est une annonce que personne n'avait vu venir et beaucoup d'amateurs de tennis doivent se demander si tout ceci est bien réel. Après avoir gagné l'Open d'Australie il y a seulement quelques semaines, la numéro 1 mondiale Ashleigh Barty vient de faire une annonce fracassante sur son compte Instagram.

Dans une vidéo longue de 6 minutes, l'Australienne explique qu'elle a pris la décision de mettre un terme à sa carrière de joueuse professionnelle. Une retraite anticipée qui pose question pour celle qui a déjà remporté trois tournois du Grand Chelem dans sa carrière, dont Roland-Garros.

"Je prends ma retraite du tennis", indique-t-elle dès les premières secondes de la vidéo avec beaucoup d'émotion dans la voix. Dans une sorte d'interview donnée par Casey Dellacqua, son ancienne partenaire de double, Ashleigh Barty explique que cette décision est venue naturellement à elle. "Je suis tellement heureuse et tellement prête. Je sais juste que dans mon coeur, pour moi en tant que personne, c'est la bonne chose à faire", assure la joueuse de tennis dont le dernier match restera donc son triomphe sur ses terres natales lors de l'Open d'Australie.

Je suis épuisée. Je n'ai plus rien à donner au niveau physique

Ashleigh Barty choisit ainsi de partir au sommet de sa carrière, à l'image de Marion Bartoli à son époque ou encore de Laure Manaudou en natation. Pour bien faire comprendre sa décision, la sportive estime qu'elle a atteint ses limites sur plusieurs aspects primordiaux. "Je n'ai plus la motivation physique, la volonté émotionnelle et tout ce qu'il faut pour se dépasser au plus haut niveau. Je suis épuisée. Je n'ai plus rien à donner au niveau physique", détaille-t-elle.

C'est finalement cette victoire à l'Open d'Australie qui a agi comme le déclencheur pour Ashleigh Barty. "Il y avait juste une petite partie de moi qui n'était pas tout à fait satisfaite, qui n'était pas tout à fait épanouie. Et puis est arrivé le défi de l'Open d'Australie. Pour moi, c'est la manière la plus parfaite, ma manière parfaite, de célébrer l'incroyable voyage qu'a été ma carrière dans le tennis", conclut-elle.