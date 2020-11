Attentat de Nice - Christian Estrosi et Laura Tenoudji : Messe chargée d'émotion à la basilique

Cet automne se veut éprouvant pour les Français, qui font non seulement face à la seconde vague du coronavirus, mais également aux attaques terroristes contre un enseignant et trois fidèles d'une basilique de Nice. Dimanche 1er novembre, jour de la Toussaint, Christian Estrosi et son épouse Laura Tenoudji ont rendu hommage à ces derniers lors d'une messe de réparation.

"Nice a payé un trop lourd tribu au même titre que notre pays depuis quelques années. J'appelle à l'unité des Niçois", Christian Estrosi a-t-il également écrit sur Instagram, faisant ainsi référence à l'attentat jihadiste du 14 juillet 2016 qui avait fait 86 morts.

Abonnez-vous à Purepeople sur facebook

En vidéos