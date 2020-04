Aude (L'amour est dans le pré) émue devant une rare photo de ses deux enfants

Dimanche 12 avril 2020, les people étaient nombreux à célébrer la fête de Pâques. Et malgré cette période déstabilisante de confinement, la chasse a visiblement été bonne ! Comme pour Aude, pour qui le week-end était placé sous le signe de l'amour et du partage. Avec ses deux enfants en Bretagne, l'ancienne participante de L'amour est dans le pré a révélé un rare cliché de leur duo. Louane (5 ans) et Raphaël (1 an) y apparaissent très complices en train de jouer à l'air libre, s'offrant au passage un petit bain-de-soleil. Prudente, Aude a tout de même décidé de préserver de l'objectif les visages de ses bouts de chou.

En prenant cette photo, l'agricultrice s'est laissée aller à la réflexion. Une réflexion qu'elle a retransmise en légende de sa publication. "Pâques sans le plaisir de voir le reste de sa famille : frère, soeur, filleul, neveux et nièces, oncles, tantes, grand-mère, cousins et cousines... Mais Pâques avec de magnifiques photos de mes deux magnifiques enfants, et des souvenirs plein la tête. N'est-ce pas le bon côté du confinement ?", interroge-t-elle, reconnaissante de pouvoir profiter d'eux au maximum. Aude a également saisi l'occasion pour saluer tous ceux qui travaillent encore en première ligne chaque jour en dépit des risques.

Les abonnés de la jeune femme ont apprécié sa prise de parole, mais ils ont davantage craqué pour la rare photo de Louane et Raphaël, nés de deux papas différents. Un internaute a d'ailleurs voulu en savoir plus sur les relations d'Aude avec ses ex. Elle lui a répondu sans tabou. "Avec le père de ma fille, les relations ont toujours été amicales, même s'il ne vient pas la voir, on s'entend parfaitement. Pour le père de mon fils, de mon point de vue, ça se passe bien, du sien, aucune idée." Il faut dire que ce dernier, Christopher, pour qui elle avait craqué dans le programme de M6 en 2018, expliquait en novembre dernier ne pas avoir le loisir de voir son fils quand il le voulait. Ce qui l'a poussé à se battre pour sa garde...