Tori Spelling : Sa Pâques gâchée par le Covid-19, elle craque

Dire que les fêtes de Pâques ont été gâchées par le confinement serait un euphémisme. Et ce n'est pas Tori Spelling, la moue boudeuse sur Instagram, qui dira le contraire. Elle qui avait prévu tout un programme pour accompagner la chasse aux oeufs de ses enfants a dû s'adapter à de nouvelles conditions. Son traditionnel brunch familial ? Ruiné ! "Ça me rend vraiment triste, explique-t-elle à son époux Dean McDermott dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Tous les ans, on se met à table à l'extérieur et le lapin de Pâques nous rend visite. Et c'est ce qu'on devait faire cette année, donc j'avais commandé deux déguisements, un pour toi et un pour moi. Mais le tien n'est pas arrivé ! Je vais devoir faire le lapin de Pâques toute seule."

Ce n'est pas la première tuile qui vient mettre les nerfs de Tori Spelling à rude épreuve. Barbouillée, en galère de papier toilette, la comédienne s'était désolée en début de confinement de la pénurie de certaines denrées en supermarché. Pour rappel, les deux parents ont sept paires de fesses à essuyer à la maison : les leurs, ainsi que celles de Liam Aaron (13 ans), Stella Doreen (11 ans), Hattie Margaret (8 ans) Finn Davey (7 ans) et Beau Dean (3 ans). Mais au diable l'avarice. À l'occasion de Pâques, et malgré les petits pépins livrés – ou non – par voie postale, la famille est parvenue à passer un délicieux moment... et même à filmer une petite chorégraphie rebondissante pour notre plus grand plaisir.