Tori Spelling ruinée : ses fans priés de payer une fortune pour la "rencontrer"

Peu gâtée par l'héritage de son défunt père le producteur Aaron Spelling - presque tout est allé dans la poche de sa mère Candy - et alors que sa carrière sur le petit écran est à la peine, l'actrice Tori Spelling souffre de graves problèmes financiers. Alors tous les moyens sont bons pour faire rentrer l'argent...

Comme le rapporte le site Page Six, Tori Spelling a eu l'idée de proposer à ses fans - les nostalgiques de la série culte des années 1990 Beverly Hills 90210 - de faire avec elle un meet-and-greet. Une pratique courante chez les stars de la musique qui rencontrent leurs fans dans les coulisses de concerts contre une coquette somme. Alors que l'État de Californie a imposé le confinement depuis mars, l'actrice pouvait difficilement voir ses fans en vrai, elle leur a donc proposé des rencontres virtuelles.

Tori Spelling a ainsi sélectionné vingt fans qui, pour la voir et lui parler via une webcam, devront payer... 95 dollars. La star de 46 ans doit les rencontrer le jeudi 9 avril 2020 sur Looped et indique qu'ils pourront faire des selfies pendant la discussion et garder une copie de la vidéo de cet échange. L'actrice de The Last Sharknado: It's About Time a été sévèrement taclée pour le coût jugé élevé d'une telle offre. "Bien sûr, en pleine pandémie, on a tous 95 dollars à dépenser pour une telle connerie" ; "Il y a des artistes qui font des concerts gratuits, mais toi, tu fais payer ?" ; "Putain des gens meurent et toi, tu penses encore à te faire des sous sur notre dos", peut-on lire sur Instagram...

Tori Spelling souffre de gros problèmes d'argent depuis des années, au point d'avoir la justice, le fisc et les banques sur le dos. La star, maman de cinq enfants, doit donc trouver de quoi mettre du beurre dans les épinards. Il y a quelques mois, l'épouse de Dean McDermott avait ainsi participé à la version américaine de l'émission Masked Singer dans un costume de licorne.