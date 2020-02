Tori Spelling : Sa fille, harcelée sexuellement, ne veut plus aller à l'école

C'est avec une émotion toute particulière que Tori Spelling a évoqué ses deux aînés, le 23 février 2020. Sur son compte Instagram, la comédienne de 46 ans a partagé une photographie de Stella et Liam à l'âge de 1 et 2 ans. Une innocence, une pureté qui lui manquent, qu'elle ne retrouve plus dans leur regard. Car elle a souhaité le rappeler : ses deux enfants sont victimes de harcèlement scolaire. "Ils ont traversé beaucoup de choses et j'ai besoin d'en parler", écrit la maman, morte d'inquiétude.

On lui parlait de choses sexuelles dont elle ignorait l'existence

En les voyant évoluer au quotidien, Tori Spelling a compris qu'il y avait un problème. Elle raconte d'abord l'histoire de Stella, 11 ans, qui a dû changer d'établissement à cause de l'un de ses camarades. "À l'école, on nous a dit qu'elle jouait les victimes, qu'ils en parleraient aux parents de cet enfant, rappelle l'héroïne de Beverly Hills 90210. Mais il n'a jamais changé. Il n'y a jamais eu de conséquences à ses actes. Ses parents donnent beaucoup d'argent à cette école. Financièrement, nous n'en sommes pas capables de notre côté. Alors voilà, ils ont gagné." Mais le deuxième établissement n'a pas apporté satisfaction à la famille : "Cette fois, un garçon lui a parlé de son poids et de choses sexuelles dont elle ignorait l'existence. L'école a pris la bonne décision en l'expulsant, mais il était trop tard. Elle voulait devenir businesswoman. Mais elle retient une expérience horrible avec les garçons. Elle fait des crises de panique et ne veut plus retourner étudier."