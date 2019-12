Tori Spelling a passé Noël avec l'ex de son mari Dean McDermott

Quelle meilleure période que celle des fêtes de fin d'année pour pardonner, aimer, passer à autre chose ? Tori Spelling en a fait l'expérience puisqu'elle a concrétisé, pour Noël, une affection particulièrement inattendue : celle qu'elle entretient avec Mary Jo Eustace, l'ex-femme de son époux Dean McDermott. Sur Instagram, l'héroïne de la série Beverly Hills 90210 a partagé une image qu'elle n'aurait jamais cru voir un jour. "Quelque chose de bon est arrivé en cette année 2019, écrit-elle. Il y a quatorze ans, je n'aurais jamais pensé que cette photo puisse un jour être prise. La société nous dicte qu'on ne peut pas être ami avec les ex. Eh bien, la société craint ! J'apprécie réellement cette nouvelle amitié que j'ai tissée avec Mary Jo, l'ex de mon petit mari. Et ce soir, nous avons débuté une nouvelle tradition familiale, où l'on célèbre les fêtes tous ensemble."

Le 28 décembre 2019, Tori Spelling prenait effectivement la pose avec Mary Jo Eustace, tout sourire, à la surprise générale. Complices, les deux nouvelles amies étaient entourées de la famille entière, recomposée : Liam – 12 ans –, Stella – 11 ans –, Hattie – 8 ans –, Finn – 7 ans – et Beau – 2 ans –, les enfants de la comédienne et de Dean McDermott, mais également Jack – 21 ans – et Lola – 14 ans –, fruits de ses amours passées avec son ex. Comme quoi, on ferait tout pour la chair de sa chair. En octobre dernier, Tori et Mary Jo s'étaient retrouvées nez à nez à l'anniversaire de Jack mais étaient parvenues à transformer la rancoeur en quelque chose de plus positif... après quelques verres de tequila.