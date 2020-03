Aude (L'amour est dans le pré) mère célibataire : sa fille Louane en souffrance

Aude a beau être comblée par ses deux enfants, Louane (5 ans) et Raphaël (1 an), être une mère célibataire n'est pas une mince affaire. D'autant plus lorsqu'elle doit gérer seule sa ferme en Bretagne. C'est pourquoi l'ancienne candidate de L'amour est dans le pré ne rechigne pas quand il s'agit de recevoir de l'aide. Sur Instagram, mardi 10 mars 2020, elle a donc révélé son secret pour rester optimiste en toute circonstance : la réflexologie. Il s'agit d'une pratique supposément thérapeutique destinée à soigner les maux du corps à travers les massages.

"Si vous habitez en région parisienne ou dans les Côtes-d'Armor (près de Guingamp), je vous conseille fortement Aurélie. Elle saura vous écouter et vous guider sur la voie de guérison. J'y ai eu recours pour un lumbago, des tendinites récurrentes que je traînais depuis pas moins de vingt ans, et d'autres épisodes émotionnels traumatisants", a-t-elle confié. Aude a également fait confiance à cette fameuse Aurélie pour sa fille Louane, qui cache vraisemblablement déjà des blessures malgré son jeune âge. "J'y ai eu recours pour ma fille qui souffre de l'absence de son papa...", lit-on. Et l'agricultrice de conclure : "La vie n'est pas simple, mais Aurélie peut vous aider à la simplifier."

Il faut dire que la petite Louane a été doublement déçue ces dernières années. D'abord avec son père biologique, mais aussi avec Christopher, le prétendant pour lequel Aude avait craqué dans le programme de M6 en 2018. Après l'émission, ce dernier avait emménagé avec le duo mère-fille et se trouve même être le papa de Raphaël. Malheureusement, peu après la naissance du petit garçon, Christopher et Aude se sont séparés. Un nouveau déchirement pour Louane qui s'était mis à l'appeler "papa" comme le révélait l'éleveuse de vaches laitières à Femme actuelle. Depuis, rien ne va plus et Christopher se bat même pour obtenir la garde de Raphaël...