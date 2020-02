Aude (L'amour est dans le pré) libérée : arrivée d'un nouvel homme dans sa vie

La pétillante Aude semble enfin avoir trouvé l'équilibre qu'elle attendait. Sur Instagram, samedi 8 février 2020, l'ancienne agricultrice en quête d'amour dans le programme champêtre L'amour est dans le pré (M6) a révélé avoir adopté un nouveau mode de vie.

En effet, en légende d'une publication où elle affiche une mine radieuse, cette éleveuse de vaches laitières explique avoir reçu de l'aide à sa ferme. Ce qui a pour conséquence de lui libérer beaucoup de temps. "V'là le weekend ! Trop contente de pouvoir profiter d'un weekend sur deux. Grâce à mon nouvel associé je retrouve une vie en dehors du travail... Et surtout je peux dormir! Yes", s'enthousiasme-t-elle en ajoutant le hashtag "Gaec", soit le groupement agricole d'exploitation en commun qui lui a permis de recruter. Sans surprise, ses fidèles followers ont exprimé leur ravissement face à cette bonne nouvelle.

Il faut dire que du repos, Aude en mérite tout particulièrement, elle qui élève seule ses deux enfants. Maman d'une petite fille, Louane (4 ans), elle a accouché en janvier 2019 d'un deuxième enfant, Raphaël, né de ses amours avec Christopher, rencontré sur le tournage de L'amour est dans le pré. Après plusieurs mois d'idylle, le couple décidait finalement de se séparer, avant d'échanger quelques passes d'armes à travers les médias. "J'ai eu du mal à trouver ma place. Surtout au début. Aude avait vécu trois ans toute seule avec sa fille. A la fin, ça commençait à aller mieux mais voilà...", confiait le jeune papa dans les pages de Public. Et de poursuivre : "Aujourd'hui, je veux tourner la page et oublier cette histoire. Si c'était à refaire, je ne participerais pas à 'L'amour est dans le pré'. La seule chose qui compte pour moi, c'est mon fils. Ce qui m'importe, c'est qu'il soit heureux." Désormais, les ex amants se retrouvent même devant la justice alors que la garde de leur fils, Raphaël, y est disputée. "Cela fait sept mois que j'ai entrepris des démarches auprès d'un juge aux affaires familiales pour obtenir la garde alternée. J'attends", indiquait Christopher.