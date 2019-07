Audiences radio : France Inter toujours leader devant RTL, Europe 1 en baisse

Les audiences radio sur la période allant d'avril à juin 2019 sont tombées ce jeudi 18 juillet sur Médiamétrie. Le monde de la radio perd globalement en auditeurs puisque chaque jour 42,06 millions de personnes écoutent les différentes stations, soit 758 000 de moins que l'an passé.

France Inter, leader au premier trimestre 2019, conserve sa place. La station est quotidiennement écoutée par 6,3 millions de personnes. Un chiffre en hausse d'un demi-million par rapport à l'année dernière qui permet à la radio de Laurent Bloch de signer son record sur cette vague avril-juin. En seconde position sur le podium, RTL avec ses 6,1 millions de fidèles. La radio perd 300 000 auditeurs sur un an mais peut être fière de retrouver son leadership en PDA à 12,4% – 12,0% pour France Inter. Enfin, le top 3 est complété par NRJ qui comptabilise 5,3 millions d'auditeurs. Une baisse de 200 000 paires d'oreilles sur l'année... mais qui n'empêche pas la station de proposer là sa meilleure performance de la saison.

Vient ensuite Franceinfo qui réunit quotidiennement 4,4 millions d'auditeurs, soit une hausse de 80 000 sur un an, mais une baisse non négligeable de 260 000 sur une vague. La radio est suivie par RMC et ses 3,9 millions de fidèles. Skyrock comptabilise 3,5 millions d'auditeurs et se classe devant France Bleu et ses 3,3 millions d'auditeurs. La station publique des régions fait face à une perte de 150 000 sur un an et signe son audience la plus basse depuis 2008 ! Enfin, Europe 1 est écoutée par 2,7 millions de personnes. En un an, la station a perdu près d'un million d'auditeurs...

Les radios musicales semblent en bonne position puisqu'elles restent majoritaires à 20,12 millions devant les stations généralistes qui comptabilisent 19,11 millions de fidèles. Les locales et thématiques, écoutées par 10,39 millions et 7,37 millions d'auditeurs, sont également en bonne forme.