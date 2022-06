Audrey Boibessot (Familles nombreuses) et la naissance de Sernin : Ce qu'elle a ressenti "dès la première seconde"

Le lendemain de la fête des mères, Audrey Boibessot a donné naissance à son septième enfant le 30 mai 2022. Répondant au doux nom de Sernin, le nourrisson était très attendu par ses grands frères et ses grandes soeurs : Mayeul (8 ans), Camille (6 ans), Ebbane (5 ans), Pia (3 ans et demi), Foucauld (2 ans et demi), Hildegarde (1 an).

Très heureuse d'avoir agrandi sa déjà grande fratrie, la maman a dévoilé un nouveau cliché de son bébé sur Instagram tout en lui adressant une tendre déclaration d'amour : "L'amour inconditionnel d'une mère pour son enfant... qu'on en ait un ou dix c'est la même magie qui opère dès la première seconde. Mon petit... mon tout petit... mon tout... mon toi". Sur la photo, on découvre la maman enlacer et embrasser affectueusement son nouveau-né sur la joue.