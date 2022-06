Audrey Fleurot superbe en look fuchsia pour un soir de vernissage

Ce mercredi 22 juin avait lieu le vernissage de l'exposition Mirabilia au sein de la bijouterie de luxe Heurgon à Paris. De nombreuses personnalités étaient présentes comme le directeur-général de Heurgon Arnaud Cymerman, le président de Heurgon Benjamin Cymerman, l'illustrateur de mode Marc-Antoine Coulon, l'ex-mannequin Inès de la Fressange, la créatrice de bijoux Valérie Messika, Valérie Samuel, directrice artistique ou encore l'actrice Audrey Fleurot !

Audrey Fleurot plus canon que jamais !

En ce deuxième jour de l'été, la compagne du réalisateur Djibril Glissant (père de sa fille Lou, 6 ans) est apparue dans une magnifique combinaison fuchsia. Une tenue qui marque le top départ de la saison estivale qui a enfin commencé ! Avec sa chevelure rousse qu'on lui connaît, Audrey Fleurot, qui a aussi utilisé un rouge à lèvres rose fuchsia, a opté pour un maquillage léger avec, tout autour, de sublimes boucles d'oreilles dorées et une paire de lunettes de soleil teintées. Le rose fuchsia semble être la tendance du moment avec notamment l'ex-mannequin Adriana Karembeu qui a utilisé cette couleur pour parfaire sa tenue lors du Festival de Cannes !

À 44 ans, Audrey Fleurot est plus canon que jamais ! Une belle revanche pour celle qui se trouvait autrefois "vraiment laide" : "J'avais 20 kilos de plus, un appareil dentaire et des coupes de cheveux approximatives. A ce niveau-là, mon adolescence a été dure. Je me souviens de cousines, toutes plus ravissantes les unes que les autres ; et moi, en pâmoison devant des garçons pour le moins désagréables ; je me souviens d'humiliations...", avait-elle confié chez nos confrères de Elle en juillet 2020.

Dans quelques jours, Audrey Fleurot va délaisser cette magnifique tenue d'été pour renfiler ses tenues excentriques de la série à succès, HPI, dont le tournage de la saison 3 débute dès la semaine prochaine dans les Hauts-de-France. C'est qu'a confirmé Audrey Fleurot dans un message vidéo posté sur le compte Instagram de TF1.