Cannes 2022 : Adriana Karembeu en robe flashy, une future maman (ventre à l'air) fait sensation

Le ton était donné pour cette 75e édition du Festival de Cannes : la vie en rose ! Sulfureuse dans une longue robe rose fuchsia garnie d'épaules bouffantes, Adriana Karembeu a foulé les marches du tapis rouge de la Croisette suivie de Katherine Langford (habillée en Valentino) et de l'influenceuse Tallia Storm (habillée en Yanina Couture), également habillées avec des créations roses framboises flashy.

L'égérie L'Oréal Paris Aishwarya Rai a de son côté opté pour une robe ornée de milliers de fleurs multicolores griffée Dolce & Gabbana. Plus sage,Elle Fanning a porté une robe sirène rose tendre pailletée de la marque Armani Privé tout comme Clémence Botino qui portait une création sertie de nombreux pétales (roses bien sûr). Véritable diamant de la Croisette, Eva Longoria a opté quand elle pour une robe composée de milliers de bouts de tissus miroirs réfléchissants. Une oeuvre d'art !

De nombreux couples ont également foulé le tapis rouge du Palais des Festivals, n'hésitant pas à s'embrasser passionnément devant les photographes. Enceinte, Adriana Lima a dévoilé son (énorme) baby bump dans une tenue Balmain, au côté de son compagnon Andre Lemmers, extrêmement tendre avec sa chérie sur le red carpet (par le passé, le couple avait officialisé son amour en apparaissant ensemble sur le tapis au Festival du film de Venise en septembre 2021). Non loin d'eux, Iris Mittenaere et son compagnon Diego El Glaoui se sont embrassés à pleine bouche devant le Palais des Festivals, tous deux habillés dans des costumes. Omar Sy (qui présentait son film Tirailleurs dans la catégorie Un certain regard) et sa femme Hélène ont également monté les marches de Cannes, l'acteur n'ayant pas hésité à danser joyeusement sur le titre September du groupe Earth, Wind and Fire (musique fétiche du film Intouchables qui a révélé l'acteur en 2011). Julius Tennon, sublime en jaune, était radieuse avec son mari Viola Davis.

Véritable couple star de cette soirée du Festival de Cannes, Tom Cruise et Jennifer Connelly ont mis à l'honneur le film Top Gun : Maverick (en salles le 25 mai 2022) présenté hors compétition. Ils ont eu droit à plusieurs surprises de taille : la Patrouille de France a dessiné le drapeau tricolore bleu-blanc-rouge dans le ciel au dessus du Palais des Festivals lors de leur passage puis l'acteur a reçu la Palme d'Honneur juste avant la projection du film.