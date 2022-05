Festival de Cannes 2022 : Bérénice Bejo, complice avec Romain Duris, se lâche devant Michel Hazanavicius !

C'est pour ouvrir le bal que Coupez ! le dernier film de Michel Hazanavicius a été choisi par cette 75e édition du Festival de Cannes. Au casting, Bérénice Bejo, sa compagne, Romain Duris, mais aussi sa fille Simone Hazanavicius, et ainsi que sa nièce Raïka Hazanavicius. C'est donc en famille que l'illustre réalisateur s'est emparé de la Croisette. Et sur les marches du Palais des Festivals, le clan Hazanavicius a fait le show. Et ce n'est pas parce que le film a été diffusé et est aussi sorti en salles, que le spectacle s'arrête.

Ce mercredi 18 mai 2022, Michel Hazanavicius et Berenice Bejo continuent le show avec Romain Duris. Au photocall de Coupez !, c'est une Bérénice Bejo très taquine et à l'aise qui est apparue. L'actrice se lâche et ose même une petite main aux fesses de son camarade Romain Duris, avec lequel elle partage l'affiche de ce film de genre. En marge du festival, l'actrice, vêtue d'une ravissante robe verte, a dévoilé ses sublimes jambes durant une séance photo où ils se sont visiblement tous bien amusés.

Mais alors ça raconte quoi Coupez ! ? Remake d'une comédie japonaise de zombies, gore et potache, intitulée Ne coupez pas (Kamera o tomery na!), du Japonais Shin-ichiro Ueda, Coupez ! devrait séduire les amoureux du genre. On retrouve, à en croire nos confrères de 20 Minutes, les mêmes retournements de situation inattendus, les mêmes gags ainsi que mêmes quelques plans séquence calqués. Un film délirant durant le tournage duquel Berenice Bejo s'est blessée, comme révélé par Michel Hazanavicius à Brut. Visiblement, cette blessure, qui avait causé l'interruption du tournage, semble désormais bien loin. Et le trio, très complice, n'a pas fini de faire parler du côté de Cannes.

Sa fille et sa nièce au casting

Côté casting, c'est la première fois que Michel Hazanavicius fait jouer sa fille Simone ainsi que sa nièce Raika Hazanavicius, actuellement star de la série à succès de Netflix Les 7 vies de Léa. À propos de la première, il est revenu sur son choix de passage dans Quotidien. "Elle veut être actrice, il y a un rôle d'une jeune fille de vingt-trois ans, ce qui est son âge, dont le père est réalisateur, ce qui est son cas, ça aurait été absurde de ne pas lui proposer, donc voilà", a-t-il déclaré.