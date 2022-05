Diaporama : Festival de Cannes 2022 : Bérénice Bejo, complice avec Romain Duris, se lâche devant Michel Hazanavicius !

1 / 43 Festival de Cannes 2022 : Bérénice Bejo, complice avec Romain Duris, se lâche devant Michel Hazanavicius !

2 / 43 Bérénice Bejo - Photocall du film "Coupez ! (Final Cut )" lors du 75e festival annuel du film de Cannes au Palais des Festivals à Cannes, France. © Cyril Moreau/Bestimage

3 / 43 Michel Hazanavicius, Bérénice Bejo, Romain Duris - Photocall du film "Coupez ! (Final Cut )" lors du 75e festival annuel du film de Cannes au Palais des Festivals le 18 mai 2022 à Cannes, France. © Cyril Moreau/Bestimage

4 / 43 Michel Hazanavicius - Photocall du film "Coupez ! (Final Cut )" lors du 75e festival annuel du film de Cannes au Palais des Festivals le 18 mai 2022 à Cannes, France. © Cyril Moreau/Bestimage

5 / 43 Yoshiko Takehara, Matilda Lutz, Raïka Hazanavicius, Jean-Pascal Zadi, Charlie Dupont, Agnès Hurstel, Simone Hazanavicius, Michel Hazanavicius, Romain Duris, Berenice Bejo, Finnegan Oldfield, Lyes Salem et Luana Bajrami - Photocall du film "Coupez ! (Final Cut )" lors du 75e festival annuel du film de Cannes au Palais des Festivals le 18 mai 2022 à Cannes, France. © Cyril Moreau/Bestimage

6 / 43 Bérénice Bejo, Romain Duris - Photocall du film "Coupez ! (Final Cut )" lors du 75e festival annuel du film de Cannes au Palais des Festivals le 18 mai 2022 à Cannes, France. © Cyril Moreau/Bestimage

7 / 43 Matilda Lutz - Photocall du film "Coupez ! (Final Cut )" lors du 75e festival annuel du film de Cannes au Palais des Festivals le 18 mai 2022 à Cannes, France. © Cyril Moreau/Bestimage

8 / 43 Yoshiko Takehara, Matilda Lutz, Raïka Hazanavicius, Jean-Pascal Zadi, Charlie Dupont, Agnès Hurstel, Simone Hazanavicius, Michel Hazanavicius, Romain Duris, Berenice Bejo, Finnegan Oldfield, Lyes Salem et Luana Bajrami - Photocall du film "Coupez ! (Final Cut )" lors du 75e festival annuel du film de Cannes au Palais des Festivals le 18 mai 2022 à Cannes, France. © Cyril Moreau/Bestimage

9 / 43 Bérénice Bejo - Photocall du film "Coupez ! (Final Cut )" lors du 75e festival annuel du film de Cannes au Palais des Festivals le 18 mai 2022 à Cannes, France. © Cyril Moreau/Bestimage

10 / 43 Bérénice Bejo - Photocall du film "Coupez ! (Final Cut )" lors du 75e festival annuel du film de Cannes au Palais des Festivals le 18 mai 2022 à Cannes, France. © Cyril Moreau/Bestimage

11 / 43 Matilda Lutz - Photocall du film "Coupez ! (Final Cut )" lors du 75e festival annuel du film de Cannes au Palais des Festivals le 18 mai 2022 à Cannes, France. © Cyril Moreau/Bestimage

12 / 43 Matilda Lutz - Photocall du film "Coupez ! (Final Cut )" lors du 75e festival annuel du film de Cannes au Palais des Festivals le 18 mai 2022 à Cannes, France. © Cyril Moreau/Bestimage

13 / 43 Yoshiko Takehara, Matilda Lutz, Raïka Hazanavicius, Jean-Pascal Zadi, Charlie Dupont, Agnès Hurstel, Simone Hazanavicius, Michel Hazanavicius, Romain Duris, Berenice Bejo, Finnegan Oldfield, Lyes Salem et Luana Bajrami - Photocall du film "Coupez ! (Final Cut )" lors du 75e festival annuel du film de Cannes au Palais des Festivals le 18 mai 2022 à Cannes, France. © Cyril Moreau/Bestimage

14 / 43 Michel Hazanavicius - Photocall du film "Coupez ! (Final Cut )" lors du 75e festival annuel du film de Cannes au Palais des Festivals le 18 mai 2022 à Cannes, France. © Cyril Moreau/Bestimage

15 / 43 Romain Duris - Photocall du film "Coupez ! (Final Cut )" lors du 75e festival annuel du film de Cannes au Palais des Festivals le 18 mai 2022 à Cannes, France. © Cyril Moreau/Bestimage

16 / 43 Romain Duris - Photocall du film "Coupez ! (Final Cut )" lors du 75e festival annuel du film de Cannes au Palais des Festivals le 18 mai 2022 à Cannes, France. © Cyril Moreau/Bestimage

17 / 43 Romain Duris - Photocall du film "Coupez ! (Final Cut )" lors du 75e festival annuel du film de Cannes au Palais des Festivals le 18 mai 2022 à Cannes, France. © Cyril Moreau/Bestimage

18 / 43 Romain Duris - Photocall du film "Coupez ! (Final Cut )" lors du 75e festival annuel du film de Cannes au Palais des Festivals le 18 mai 2022 à Cannes, France. © Cyril Moreau/Bestimage

19 / 43 Romain Duris - Photocall du film "Coupez ! (Final Cut )" lors du 75e festival annuel du film de Cannes au Palais des Festivals le 18 mai 2022 à Cannes, France. © Cyril Moreau/Bestimage

20 / 43 Romain Duris - Photocall du film "Coupez ! (Final Cut )" lors du 75e festival annuel du film de Cannes au Palais des Festivals le 18 mai 2022 à Cannes, France. © Cyril Moreau/Bestimage

21 / 43 Matilda Lutz - Photocall du film "Coupez ! (Final Cut )" lors du 75e festival annuel du film de Cannes au Palais des Festivals le 18 mai 2022 à Cannes, France. © Cyril Moreau/Bestimage

22 / 43 Michel Hazanavicius, Bérénice Bejo, Romain Duris - Photocall du film "Coupez ! (Final Cut )" lors du 75e festival annuel du film de Cannes au Palais des Festivals le 18 mai 2022 à Cannes, France. © Cyril Moreau/Bestimage

23 / 43 Matilda Lutz - Photocall du film "Coupez ! (Final Cut )" lors du 75e festival annuel du film de Cannes au Palais des Festivals le 18 mai 2022 à Cannes, France. © Cyril Moreau/Bestimage

24 / 43 Michel Hazanavicius - Photocall du film "Coupez ! (Final Cut )" lors du 75e festival annuel du film de Cannes au Palais des Festivals le 18 mai 2022 à Cannes, France. © Cyril Moreau/Bestimage

25 / 43 Matilda Lutz, Finnegan Oldfield - Photocall du film "Coupez ! (Final Cut )" lors du 75e festival annuel du film de Cannes au Palais des Festivals le 18 mai 2022 à Cannes, France. © Cyril Moreau/Bestimage

26 / 43 Matilda Lutz, Finnegan Oldfield - Photocall du film "Coupez ! (Final Cut )" lors du 75e festival annuel du film de Cannes au Palais des Festivals le 18 mai 2022 à Cannes, France. © Cyril Moreau/Bestimage

27 / 43 Matilda Lutz, Finnegan Oldfield - Photocall du film "Coupez ! (Final Cut )" lors du 75e festival annuel du film de Cannes au Palais des Festivals le 18 mai 2022 à Cannes, France. © Cyril Moreau/Bestimage

28 / 43 Michel Hazanavicius - Photocall du film "Coupez ! (Final Cut )" lors du 75e festival annuel du film de Cannes au Palais des Festivals le 18 mai 2022 à Cannes, France. © Cyril Moreau/Bestimage

29 / 43 Michel Hazanavicius - Photocall du film "Coupez ! (Final Cut )" lors du 75e festival annuel du film de Cannes au Palais des Festivals le 18 mai 2022 à Cannes, France. © Cyril Moreau/Bestimage

30 / 43 Michel Hazanavicius, Bérénice Bejo, Romain Duris - Photocall du film "Coupez ! (Final Cut )" lors du 75e festival annuel du film de Cannes au Palais des Festivals le 18 mai 2022 à Cannes, France. © Cyril Moreau/Bestimage

31 / 43 Bérénice Bejo - Photocall du film "Coupez ! (Final Cut )" lors du 75e festival annuel du film de Cannes au Palais des Festivals le 18 mai 2022 à Cannes, France. © Cyril Moreau/Bestimage

Photocall for "Final Cut (Coupez!)" during the 75th annual Cannes film festival at Palais des Festivals on May 18, 2022 in Cannes, France.

32 / 43 Matilda Lutz, Finnegan Oldfield - Photocall du film "Coupez ! (Final Cut )" lors du 75e festival annuel du film de Cannes au Palais des Festivals le 18 mai 2022 à Cannes, France. © Cyril Moreau/Bestimage

Photocall for "Final Cut (Coupez!)" during the 75th annual Cannes film festival at Palais des Festivals on May 18, 2022 in Cannes, France.

33 / 43 Michel Hazanavicius, Bérénice Bejo, Romain Duris - Photocall du film "Coupez ! (Final Cut )" lors du 75e festival annuel du film de Cannes au Palais des Festivals le 18 mai 2022 à Cannes, France. © Cyril Moreau/Bestimage

34 / 43 Michel Hazanavicius - Photocall du film "Coupez ! (Final Cut )" lors du 75e festival annuel du film de Cannes au Palais des Festivals le 18 mai 2022 à Cannes, France. © Cyril Moreau/Bestimage

35 / 43 Romain Duris - Photocall du film "Coupez ! (Final Cut )" lors du 75e festival annuel du film de Cannes au Palais des Festivals le 18 mai 2022 à Cannes, France. © Cyril Moreau/Bestimage

Photocall for "Final Cut (Coupez!)" during the 75th annual Cannes film festival at Palais des Festivals on May 18, 2022 in Cannes, France.

36 / 43 Michel Hazanavicius, Bérénice Bejo, Romain Duris - Photocall du film "Coupez ! (Final Cut )" lors du 75e festival annuel du film de Cannes au Palais des Festivals le 18 mai 2022 à Cannes, France. © Cyril Moreau/Bestimage

37 / 43 Bérénice Bejo - Photocall du film "Coupez ! (Final Cut )" lors du 75e festival annuel du film de Cannes au Palais des Festivals le 18 mai 2022 à Cannes, France. © Cyril Moreau/Bestimage

38 / 43 Romain Duris - Photocall du film "Coupez ! (Final Cut )" lors du 75e festival annuel du film de Cannes au Palais des Festivals le 18 mai 2022 à Cannes, France. © Cyril Moreau/Bestimage

39 / 43 Romain Duris - Photocall du film "Coupez ! (Final Cut )" lors du 75e festival annuel du film de Cannes au Palais des Festivals le 18 mai 2022 à Cannes, France. © Cyril Moreau/Bestimage

40 / 43 Romain Duris - Photocall du film "Coupez ! (Final Cut )" lors du 75e festival annuel du film de Cannes au Palais des Festivals le 18 mai 2022 à Cannes, France. © Cyril Moreau/Bestimage

41 / 43 Michel Hazanavicius, Bérénice Bejo, Romain Duris - Photocall du film "Coupez ! (Final Cut )" lors du 75e festival annuel du film de Cannes au Palais des Festivals le 18 mai 2022 à Cannes, France. © Cyril Moreau/Bestimage

42 / 43 Bérénice Bejo - Photocall du film "Coupez ! (Final Cut )" lors du 75e festival annuel du film de Cannes au Palais des Festivals le 18 mai 2022 à Cannes, France. © Cyril Moreau/Bestimage

Photocall for "Final Cut (Coupez!)" during the 75th annual Cannes film festival at Palais des Festivals on May 18, 2022 in Cannes, France.