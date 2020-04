Aurélia (L'amour est dans le pré) "trahie": mise au point et "désintoxication"

La candidate de L'amour est dans le pré est confinée dans sa ferme pédagogique dans les Alpes-de-Haute-Provence, l'occasion de prendre un peu plus de temps pour elle et pour réfléchir. Le 9 avril 2020, Aurélia a posté un message à l'adresse de ses détracteurs et ça fait mal !

L'agricultrice de la saison 13 en 2018 a posté un montage photo sur lequel on la découvre en pleine nature. Elle y a introduit un petit message : "J'ai fait confiance, j'ai aimé, j'ai adoré, j'ai été trahie... Ma façon de vivre, mes choix, mes décisions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises... ne regardent que moi. Et c'est juste pour faire comprendre à ceux à qui cela ne plaît pas... Je vous emmerde avec le sourire !" Aurélia n'a pas donné de détails sur la raison de cette mise au point. S'adresse-t-elle notamment à son ancien compagnon avec lequel elle a récemment rompu ? Mystère...

En légende de son montage, elle a simplement écrit : "Dites-le avec des fleurs ! Parce qu'à 39 ans et en plein confinement, on se doit de s'assumer, de s'aimer, de s'ouvrir aux autres et de fermer la porte à d'autres... Et de faire le ménage comme m'a si bien soufflé à l'oreille l'un d'entre vous... Et de s'entourer des meilleurs... Et uniquement du meilleur ! Pour le reste ou pour les autres... qu'ils passent leur chemin sans se retourner... Et gardons le bon pour oublier le détestable ! Gardez ce qui est bon et laissez le pire. Je vous souhaite d'en faire autant ! #confinement #desintoxication #serenite."

Même s'ils ne savaient pas de quoi il s'agissait, ses abonnés l'ont vite soutenue dans les commentaires. De quoi lui donner le sourire.