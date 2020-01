Aurélie Van Daelen dévoile son physique très aminci : ses fans la félicitent

Aurélie Van Daelen a enfin la vie dont elle a toujours rêvé. Après avoir décroché de la télé suite à sa participation à Secret Story et son rôle de chroniqueuse dans le Mad Mag (NRJ 12), la jeune Belge a choisi de devenir blogueuse. Très proche de sa communauté, elle partage tout de son quotidien, à commencer par l'évolution de son fils Pharell. Le petit garçon a d'ailleurs eu droit à une fête incroyable pour ses 4 ans il y a quelques jours. Aurélie Van Daelen est donc épanouie en plus d'être accomplie. Pour couronner le tout, elle semble avoir atteint l'objectif qu'elle s'était fixé en perdant du poids.

Vendredi 17 janvier 2020, Aurélie Van Daelen a partagé une nouvelle photo sur son compte Instagram sur laquelle elle apparaît très amincie. Dans un ensemble jogging, l'ex-candidate de télé réalité prend la pose devant son miroir et dévoile ainsi un ventre plat ainsi que son visage aux traits fins. En un rien de temps, la jolie blonde a fait sensation auprès de ses quelques 700 000 abonnés. Ces derniers ont été impressionnés par sa métamorphose. "Quelle perte de poids !", "Tu es magnifique", "Bravo pour le chemin parcouru", "C'est fou comment elle a maigri", "Tellement inspirante", s'enthousiasment-ils en commentaires.

Des mots qui doivent certainement réchauffer le coeur d'Aurélie Van Daelen, elle qui a longtemps été la cible de critiques autour de son physique. En 2016, elle confiait avoir du mal à les supporter auprès de Sam Zirah : "Je les lis une fois sur deux parce que la seule chose qui ressort à chaque fois, c'est que je suis une grosse baleine échouée etc... C'est du vu et revu. Je vis ces choses-là depuis 5 ans", déplorait-elle. Désireuse de se sentir mieux dans sa peau, elle entreprenait alors de se remettre au sport en plus de rééquilibrer son alimentation. Résultat, elle a pu perdre les 23 kilos pris pendant sa grossesse. Une victoire personnelle qui a changé sa vie !