Aurélie Vaneck : Qui est Sébastien, son compagnon depuis 9 ans ?

Aurélie Vaneck et Sébastien ont eu un autre projet en commun. Aurélie Vaneck a été la marraine de l'association La Ribambelle. Et avec son cher et tendre, ils ont organisé un festival en 2014 pour faire connaître l'organisme qui offre "un lieu d'accueil aux enfants permettant une transition douce entre le milieu familial et l'école".

Interrogée par le magazine Gala en 2019, Aurélie Vaneck avait fait de rares confidences sur son compagnon et leur famille recomposée. "Je rêvais d'être comédienne, de vivre au bord de la mer, d'avoir une famille et surtout d'avoir un mari musicien, grand et brun, et voilà, c'est fait !", se réjouissait la maman de Liberté (12 ans, née d'une précédente relation) et Charlie (5 ans fruit de ses amours avec le musicien). De son côté, ce dernier était déjà l'heureux pas de Julie (19 ans). Et aujourd'hui, il s'occupe parfaitement de sa joyeuse tribu. "Quelle chance j'ai d'avoir rencontré un homme comme ça ! C'est un papa moderne qui s'occupe parfaitement de nous. Il aime passer du temps avec nos filles, faire la cuisine, le marché, les devoirs... Et c'est un homme qui s'occupe de sa petite femme lorsqu'elle rentre épuisée", avait déclaré la comédienne.