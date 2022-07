Aurore (Pékin Express), une maladie se déclare pendant sa grossesse : perte de poids et "douleur insupportable"

Il y quelques jours, Aurore et Jonathan étaient ravis de partager la plus belle des nouvelles avec leur communauté Instagram. Ils attendent leur premier enfant ensemble. L'arrivée de ce bébé apparaît comme une véritable victoire pour le couple révélé dans Pékin Express en 2021. Et pour cause, avant d'en arriver là, Aurore et Jonathan ont traversé sept années de PMA (procréation médicalement assistée, ndlr). Ce "cadeau de la vie" comme ils l'appellent devrait pointer le bout de son nez à la période de Noël prochain. Mais en attendant, la grossesse d'Aurore risque d'être bien longue, la faute à la maladie qui s'est déclarée.

En story Instagram, l'ex-baroudeuse de M6 a confié souffrir d'hyperémèse gravidique, une pathologie qui provoque de nombreux et violents vomissements chez la femme enceinte. "Parfois, cela s'arrête au troisième mois mais certaines femmes vivent cet enfant jusqu'à l'accouchement. On évoque 3% de femmes touchées par l'hyperémèse gravidique en France aujourd'hui. Alors, oui, on oublie tout à la naissance de la crevette mais c'est une véritable souffrance. J'ai appris que certaines femmes ont recours à l'IVG tant la douleur est insupportable", a-t-elle renseigné.

Aurore s'est ensuite épanchée sur le quotidien douloureux qui a été le sien ces dernières semaines : "On reste dans le noir des jours entiers, on ne peut communiquer car l'idée d'ouvrir la bouche vous fait vomir. Vomir 40 fois par jour, c'est insupportable. Se réveiller chaque demi-heure la nuit, c'est insupportable. Quand je parle d'enfer, c'est vraiment le mot. Je n'ai jamais vécu autant de souffrances physiques et psychologiques que durant cette période. On se sent désespérément seule et en mal être alors qu'on est censé vivre les plus beaux moments (surtout après 7 ans de PMA)".

A cause de cette maladie encore trop méconnue en France, Aurore a "perdu environ 7kg durant le second et le début du troisième mois". Le pire semble néanmoins être désormais derrière puisqu'aujourd'hui, elle a retrouvé son "poids initial" alors qu'elle a entamé son quatrième mois de grossesse.