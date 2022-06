Aurore et Jonathan (Pékin express) bientôt parents : grande annonce après "7 ans de PMA"

C'est la plus belle nouvelle qui pouvait leur arriver. S'ils ont tout pour être heureux, il a toujours manqué une chose à Jonathan et Aurore : un bébé. Mais surprise, la chance a fini par leur sourire et le couple phare de Pékin Express (2021) va prochainement pouvoir pouponner. En effet, ils attendent leur premier enfant ensemble d'ici la fin de l'année.

Sur Instagram, Jonathan a laissé exploser sa joie en légende d'une série de photos de lui et Aurore portant l'écriteau sans équivoque : "1+1 = 3". "Enfin !!!!!!!!!!!!!!! On ne pourra pas dire qu'il n'aura pas été DÉSIRÉ !!!! 9 ans d'amour, 7 ans de PMA, des centaines de piqûres, beaucoup de désillusions pour finalement vous annoncer, avec beaucoup d'émotions, le plus beau cadeau de notre vie !!! Aurore et moi allons être les heureux parents d'un petit nous qui pointera le bout de son nez pour les fêtes de Noël (nous ne pensions jamais dire cela un jour). Quelle joie, quel bonheur, quelle chance ! Merci mon dieu", s'est-il exclamé.

L'ex-candidat se réjouit déjà à l'idée d'entamer cette nouvelle aventure, "ce voyage vers la parentalité". "Pas de sac rouge, pas d'amulettes... On a déjà tout gagné avec toi !", a-t-il conclu, partageant par ailleurs sa "pensée émue pour leur Bibi", leur chien adoré malheureusement décédé au mois de mars dernier. En commentaires de cette publication où l'on ne devine pas encore de baby-bump chez Aurore, les internautes les ont félicité en masse.