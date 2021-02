Aurore (Pékin Express 2021) sans enfant à cause d'un souci de santé : déchirantes confidences

Le 23 février, M6 a donné le coup d'envoi de Pékin Express 2021. Les huit binômes en compétition ont débuté leur course en Ouganda, en Afrique. Une compétition qui a commencé de manière assez particulière car ils devaient faire la première épreuve avec leurs valises et non le fameux sac rouge habituel. Autant dire donc que les personnes qui avaient mis un peu trop d'affaires l'ont vite regretté. A la suite de leur qualification à l'épreuve d'immunité, Aurore (38 ans) et Jonathan (35 ans) ont, comme leurs camarades, cherché un lieu où dormir. Et la soirée a été riche en émotions pour la candidate.

Le couple, marié depuis cinq ans, a trouvé refuge chez une famille. Et Aurore n'a pas caché sa joie d'être entourée d'enfants. Très vite, elle a pris une petite fille dans les bras, un moment qui l'a "remplie de joie". "Ca fait quelque chose au coeur. Dès que je prends un bébé, il y a un truc qui se passe", a confié la belle blonde. C'était ensuite au tour de Jonathan de tenir le bébé. "Je sais que Jonathan serait un bon père. C'est un mari parfait donc pourquoi ce ne serait pas un bon père. Donc forcément le moment où il prend le bébé, ça me touche", a alors déclaré la jeune femme.

Jonathan a donc révélé que c'est pour cette raison qu'il ne le faisait pas souvent, car ça le renvoie à "l'absence de [leur] potentielle parentalité". Aurore et lui ne peuvent en effet pas avoir d'enfants comme le candidat l'a confié à l'une de ses hôtes. "Pour le moment, elle ne peut pas avoir d'enfants. Elle a un problème de santé, donc on ne peut pas. On prie pour avoir un enfant, ça ira", a-t-il raconté. Et de préciser que c'est leur "plus grosse injustice" .

Malgré tout, Aurore et Jonathan ont tenté de relativiser. Pékin Express leur permet d'oublier un peu leur souffrance. "Ca nous aura permis d'avoir un peu d'innocence dans notre vie", a conclu l'habitante du nord de la France.