Aurore (Pékin Express 2021) en parcours PMA : "On fait une pause", elle s'explique

Aurore (38 ans) et Jonathan (35 ans) sont fous amoureux. Ensemble depuis plusieurs années et mariés depuis cinq ans, ils forment un couple soudé comme on a pu le voir dans Pékin Express 2021. Il ne leur manque qu'une chose pour être complètement comblés : un bébé. Un parcours semé d'embûches comme l'ont déjà confié les habitants du Nord de la France. Et, à l'occasion d'une session de questions/réponses sur Instagram, ce mercredi 16 juin, la jeune femme a de nouveau évoqué le sujet.

Un internaute a demandé à Aurore où on était leur projet PMA (procréation médicalement assistée). "La PMA est un combat de tous les jours. Nous rêvons chaque nuit d'être parents et, bien évidemment, nous sommes toujours dans cette folle aventure. Mais petite pause de quatre mois puisque si tu te fais vacciner, il n'est pas conseillé d'avoir recours à la PMA", a donc répondu la charmante blonde. Espérons pour Jonathan et elle que leur rêve finira par se concrétiser.

C'est lors du premier épisode de Pékin Express que Jonathan et Aurore se sont confiés pour la première fois sur le sujet. Lors d'une soirée chez l'habitant, le beau blond a porté un bébé, de quoi émouvoir sa belle. "Pour le moment, elle ne peut pas avoir d'enfants. Elle a un problème de santé, donc on ne peut pas. On prie pour avoir un enfant, ça ira", a notamment confié le candidat à la maman. Une séquence émouvante qu'il avait commentée à l'occasion d'une interview pour Télé Loisirs : "On a été cueillis par l'instant. (...) On n'a jamais eu de tabou sur ce sujet. Ce n'est pas une tare de ne pas pouvoir avoir d'enfant, ce n'est de la faute de personne, c'est pas de bol, c'est comme ça. A ce moment-là de l'aventure, on a eu un déclic, ça fait cinq ans qu'on est dans la PMA."

Ce combat, Aurore et Jonathan ne sont pas les seuls à le vivre. Et, afin de venir en aide aux personnes dans le même cas, ils ont souhaité créer une association baptisée Les Cigognes déboussolées. "On porte un sujet sensible. Certaines personnes n'en parlent même pas à leur propre famille. Mais ce n'est pas une tare, ce n'est pas de notre faute si on n'a pas d'enfant. Se montrer, assumer et dire qu'on n'arrive pas à avoir un bébé, ça a fait du bien à beaucoup de gens qui se sont reconnus en nous. Notre gain dans Pékin Express, c'est d'avoir lancé Les Cigognes déboussolées. Sans cette aventure, on ne l'aurait peut-être jamais fait", nous expliquait Jonathan début avril.