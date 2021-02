Aurore et Jonathan (Pékin Express) sans enfant : "Ça fait cinq ans qu'on est dans la PMA"

Le 23 février, M6 a donné le coup d'envoi de Pékin Express 2021. Les huit binômes de l'aventure se sont envolés pour l'Ouganda, en Afrique. Et Aurore (38 ans) et Jonathan (35 ans) ont vécu un moment fort en émotions lors de leur première nuit chez l'habitant. Une soirée sur laquelle le couple est revenu à l'occasion d'une interview pour Télé Loisirs.

Mariés depuis cinq ans, Aurore et Jonathan avaient un rêve : devenir parents. Malheureusement, un problème de santé de la candidate rend le parcours semé d'embûches. "Pour le moment, elle ne peut pas avoir d'enfants. Elle a un problème de santé, donc on ne peut pas. On prie pour avoir un enfant, ça ira", a raconté le charmant blond à leur hôte, après avoir vu sa femme très émue de le voir porter un bébé.

Ce moment très touchant, Aurore et Jonathan ne s'attendaient pas à le vivre et surtout à évoquer leur combat. "On a été cueillis par l'instant. (...) On n'a jamais eu de tabous sur ce sujet. Ce n'est pas une tare de ne pas pouvoir avoir d'enfant, ce n'est de la faute de personne, c'est pas de bol, c'est comme ça. A ce moment-là de l'aventure, on a eu un déclic, ça fait cinq ans qu'on est dans la PMA", a confié le jeune homme à Télé Loisirs. Sans surprise, cette situation a beaucoup affecté les tourtereaux.

Conscients qu'ils ne sont pas les seuls dans ce cas, Aurore et Jonathan ont pris la décision de leur venir en aide. "On a créé une association qui s'appelle les Cigognes Déboussolées et qui aujourd'hui va ouvrir un espace de parole - pas thérapeutique car nous ne sommes pas médecins - de pair à pair. L'idée c'est d'échanger avec des personnes qui sont dans la même situation que nous et aider les autres.", a conclu la belle blonde.