Axel Kahn : Le suicide de son père, une blessure qui ne s'est jamais refermée

C'est une terrible nouvelle à laquelle il nous avait préparé depuis plusieurs semaines maintenant. Axel Kahn, 76 ans, est mort aujourd'hui des suites d'un cancer très agressif. Après s'être admirablement exprimé face à sa mort prochaine, l'ancien président de la Ligue nationale contre le cancer s'était retiré des réseaux sociaux depuis quelques temps pour passer ses derniers moments avec ses proches. Une disparition tragique pour un homme qui a dédié sa vie à la recherche et fut une véritable sommité dans son domaine.

Après de brillantes études, le frère du journaliste Jean-François Kahn effectue son service militaire en Afrique à la fin des années 60. À son retour, en 1970, alors qu'il est interne aux hôpitaux de Paris, une terrible nouvelle va frapper sa famille. Son père, le philosophe Jean Kahn-Dessertenne, se suicide en laissant un message qu'il a adressé uniquement à Axel.

Un évènement tragique sur lequel l'ancien directeur de l'Institut Cochin s'était confié en avril dernier dans un podcast diffusé par France Culture en avril 2021. Sous le nom Axel Kahn : l'hypothèse du bien, l'homme de sciences consacre un épisode, intitulé Réifier le père, au suicide de son père en avril 1970 alors que lui n'a que 26 ans. Ce dernier s'est jeté d'un train en marche alors qu'il se rendait à Rouen. Arrivé sur place, c'est à Axel Kahn d'identifier le corps de son père. "On me présente la dépouille d'un homme à qui il manque toute la boîte crânienne et la moitié du visage. Je vois à l'intérieur de sa tête comme dans une tulipe ouverte. Mais je le reconnais sans aucun doute, par cette fossette au menton, si caractéristiques des Kahn", détaillait-il dans le podcast.

Cher Axel, je m'adresse à toi comme, peut-être, le plus capable de faire durement les choses nécessaires. Mais, quand même, sois raisonnable et humain

Son père lui laisse une lettre dans laquelle il laisse ces quelques mots : "Cher Axel, je m'adresse à toi comme, peut-être, le plus capable de faire durement les choses nécessaires (...) Mais, quand même, sois raisonnable et humain". Des mots qu'il gardera longtemps secrets et qui seront profondément ancrés en lui pour le reste de sa vie.

Un père aimant, mais qui cachait un profond mal-être que ces fils n'ont pas su voir, comme le révèle Axel Kahn dans son podcast. "Mon père nous a tant donné. Tant donné, tout le temps, à moi et mes frères. Même devenus adultes, il nous nourrissait d'une matière intellectuelle, comme le papa oiseau fournit des becquées aux petits oisillons dans le nid. Et nous, affamés, nous n'avons pas vu qu'il était malheureux", se désole-t-il.

Un témoignage bouleversant pour un homme d'une humanité profonde et sincère et qui jusqu'au bout aura cherché à suivre les conseils de son défunt père.