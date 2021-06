Axel Kahn en soins palliatifs, fait ses adieux : "Je ne serai bientôt plus"

Son combat contre la maladie émeut la France entière. Depuis plusieurs semaines, le célèbre médecin Axel Kahn raconte sur son blog sa bataille malheureusement perdue contre le cancer. Dans un dernier message publié le 17 juin 2021, l'ancien président de la Ligue contre le cancer fait ses dieux.

En phase terminale depuis plusieurs semaines, le médecin généticien et essayiste confirme être "de retour en soins palliatifs à domicile" et a décidé de poster un billet final : "Le rideau de ce blog est de ce fait maintenant tiré. J'y ai exprimé ce qui m'importait le plus, les exigences de l'atténuation de la douleur poussent mes médecins, en accord avec moi, à augmenter les doses d'opiacés qui m'éviteront de n'être qu'un corps martyrisé. Puis, je l'ai dit, la main dans la main des miens qui seront transpercés de mon amour, moi-même nimbé de leur amour, je m'endormirai, ils me verront m'endormir. Je ne serai bientôt plus, ils seront encore, je les accompagnerai. Eux et les autres dont je me suis efforcé d'honorer la confiance".

Impossible de ne pas être profondément touché par les adieux d'Axel Kahn. Élégant jusqu'au bout, le médecin s'excuse même de ne pas pouvoir répondre aux nombreux messages qui lui sont adressés : "Leur nombre m'empêche d'y répondre, ce serait de ma part un investissement presque à plein temps de fin de vie. Pardon, amies, amis, pardonnez-moi ce silence qui n'est pas de l'indifférence mais seulement de l'émotion si profonde qu'elle conduit Axel le loup à sourire, et ainsi à desserrer la mâchoire".

Le 11 mai 2021, l'AFP rapportait que le Pr Kahn, 76 ans, allait se mettre en retrait en raison d'un "cancer qui s'est aggravé récemment". Depuis, il s'est exprimé à plusieurs reprises dans les médias et sur Twitter pour raconter sa lutte contre la maladie et livrer ses sentiments sur la mort qui s'approche.

"Une vie riche et belle connaît une issue qui en fait partie, comme la ponctuation finale d'une belle histoire. Elle peut même en être l'enluminure signifiante. Un crépuscule flamboyant après tant d'aurores bleuissantes", avait-t-il posté.

Le 21 mai, c'est sur son compte facebook qu'il avait confirmé avoir perdu sa bataille face à la maladie : Je vais mourir, bientôt. Tout traitement à visée curative, ou même frénatrice, est désormais sans objet. La mort m'est habituelle depuis si longtemps, elle ne m'obsède pas (...) Il a fallu pour cela que je réussisse à "faire mon devoir", à assurer le coup, à dédramatiser ma disparition. À La Ligue, j'ai le sentiment d'avoir fait au mieux. Mon travail de transmission m'a beaucoup occupé, aussi. Je ne pouvais faire plus. Je suis passé de la présidence d'un bureau national de La ligue le matin à la salle d'opération l'après-midi. Presque idéal. Alors, souriant et apaisé, je vous dis au revoir, amis".